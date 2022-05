¿Qué es el Área 51, dónde está y por qué la relacionan con extraterrestres?

Por decenas de años, la vida extraterrestre ha sido la obsesión de los estadounidenses y sus autoridades militares, más allá del interés que ha puesto la ciencia y los estudiosos del espacio.

Incluso se ha creado la hipótesis de que las fuerzas militares, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, la CIA, el FBI y más autoridades, tienen un área especial vinculada a la vida extraterrestre desde la Tierra.

Se trata del Área 51, ubicada en Groom Lake, en medio del desierto del sur de Nevada, propiedad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que con los años, desde que se estableció en 1955, se ha hecho famosa a nivel mundial por especulaciones sobre ovnis, mejor descritos por el Pentágono como “objetos no identificados”.

Las teorías de conspiración que han surgido sugieren que la base, con pista de aterrizaje y enigmáticas instalaciones, es usada para probar tecnología alienígena recuperada de supuestos incidentes en la Tierra como lo que sucedió en Roswell, Nuevo México en 1947.

De acuerdo con History, el Área 51 supuestamente encubrió un incidente en el que una nave extraterrestre se estrelló en la zona; asimismo, se ha dicho que allí se el alunizaje fue una mentira y que la grabación del primer hombre en la Luna en realidad sucedió dentro del Área 51, donde todo es desierto.

Por años, la base se mantuvo en secreto y ahora que se sabe de su existencia, está prohibida para el público en general, no se puede acceder ni visitar las áreas circundantes y que está completamente vigilada.

De hecho, los edificios del Área 51 pueden ser vistos desde imágenes satelitales, pero no se muestran en mapas públicos del gobierno.

¿Qué hacen en el Área 51?

A lo largo de los años, las autoridades más importantes y de élite de Estados Unidos han usado el lugar para hacer vuelos de prueba de aviones experimentales o aviones negros.

Documentos clasificados de 2007 revelaron que entre las décadas de 1950 y 1960 se albergó un programa ultrasecreto de la Guerra Fría conocido como Oxcart que buscaba desarrollar un avión espía sumamente indetectable y eficaz para obtener información sobre la guerra.

También se sabe que en este lugar se desarrollaron naves famosas y poderosas como el Arcángel-12 que viajaba a velocidades superiores a las 2 mil millas por hora y tomar imágenes claras de objetos en el suelo a casi 100 mil pies de distancia.

"La base en sí es bastante pequeña, pero el área restringida que la rodea tiene más de 36.000 hectáreas [90.000 acres], en parte para evitar miradas indiscretas y en parte porque necesitan probar aviones clasificados", dijo el investigador y escritor Benjamin Radford a Space.com.

"La mayoría de los teóricos de la conspiración y los medios lo llaman Área 51. Para el gobierno de Estados Unidos, es simplemente el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, parte de la base de la Fuerza Aérea Edwards".

La existencia de la base fue reconocida en 2013, después de que el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington obtuviera un documento clasificado de la CIA en el que se contaba la historia del avión espía U-2.

Avistamiento de ovnis en el Área 51

Al ser una base militar usada para desarrollo y pruebas de aeronaves , es probable que el avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNI) en la zona por residentes de Nevada en realidad hayan sido aeronaves militares en plenas pruebas.

"Es cierto que a veces se pueden ver luces y aviones extraños en el área, por lo que es un salto obvio a los ovnis, pero, por supuesto, los aviones nuevos pueden parecer idénticos", destacó Radford.

"La premisa básica y defectuosa detrás de la mitología del Área 51 se puede resumir en esto: el gobierno no revelará lo que está pasando allí, por lo que debe ser algo ultra-super-increíblemente secreto".

Las teorías de conspiración sobre actividad extraterrestre en el Área y aparentes avistamientos de vehículos de este tipo tomaron fuerza hacia finales de la década de los 80, cuando un bromista identificado como Robert Lazar dijo que había trabajado dentro de las instalaciones con cuerpos de extraterrestres y tecnología avanzada de otros mundos.

Las afirmaciones del hombre en televisión nacional crearon las primeras teorías que hoy en día son parte de la cultura pop y un enigma para los interesados en temas de ciencia y vida extraterrestre.

Poco después de que ganó popularidad y se hicieron varios documentales e investigaciones sobre sus afirmaciones, Lazar fue desmentido.

El Área 51 en la televisión y cine

Si bien no está clara la cantidad de secretos que esconde el lugar y el tipo de estos, la zona ha servido por años como el escenario perfecto para películas de ficción como Independence Day donde Will Smith supera una amenaza alienígena invasora o series como el Dr. Who y ha sido referencia para The X-Files y el Universo Cinematográfico de Marvel en la serie Agents of Shield.