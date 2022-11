¿Qué es y cuándo se realizará el Black Friday en 2022?

¿Quieres aprovechar grandes descuentos al comprar en Estados Unidos? No hay mejor fecha para hacerlo que en el Black Friday (Viernes Negro), el día con más promociones en el año.

Esta fecha marca el inicio de las compras de la temporada navideña y casi todas las tiendas ofrecen rebajas, pagos especiales o productos de regalo en el Viernes Negro.

Las promociones no se limitan únicamente a este gran evento y algunas tiendas sacan sus primeras ofertas desde el Día de Acción de Gracias y las extienden hasta el Cyber Monday, lo que resulta en cinco días de compras para los consumidores.

En 2021, más de 180 millones de estadounidenses salieron a las tiendas físicas o adquirieron artículos en línea durante estos días de descuentos, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Durante las últimas ediciones del Viernes Negro también se ha detectado un cambio en las tendencias, pues cada vez más compradores optan por la modalidad digital.

Algunos tan sólo aprovechan los descuentos, mientras que otros adquieren con anticipación sus regalos de Navidad. Lo que más compran los estadounidenses en el Black Friday son ropa y accesorios, seguidos de juguetes, libros, películas, videojuegos y productos electrónicos.

Las tiendas que ya anunciaron que se unirán al Viernes Negro 2022 en Estados Unidos son Walmart, Amazon, Costco, Sam’s Club, Macy’s, JC Penney, Kohl’s, Home Depot y Best Buy. Algunas de estas grandes empresas también extenderán sus promociones a otros países en esta fecha, pero las mejores las mantienen para el mercado estadounidense.

#BlackFriday deals are ALMOST here. Take a look at our FAQ, so you’re in the know about all things #DealsForDays. pic.twitter.com/G4ex9WugXl