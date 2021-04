Un hombre ingresó sin cubrebocas a una tienda de Miami Beach, Florida, e intimidó a un trabajador y a un cliente que le pidieron que usara una mascarilla para respetar las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19.

La confrontación ocurrió en una sucursal de 7-Eleven en Miami Beach el martes pasado, según acusaron testigos de la escena.

El sujeto con camisa azul con flores entró a la tienda sin usar un cubrebocas, aunque la sucursal tiene un letrero en la puerta que indica que es obligatorio.

“Me van a tratar como un individuo”, gritó el cliente al exigirle al trabajador que cobrara los productos que ya había tomado.

Otra persona filmó la discusión entre el empleado y el hombre sin mascarilla. Cuando el sujeto se percató de que lo estaban grabado, volcó su atención hacia él.

“¿Quieres que te tosa? Tengo Covid, ¿verdad?”, amenazó al cliente y empezó a toser contra el hombre que lo filmaba.

#Masklessman #coughs on customer at 7-Eleven in #MiamiBeach



A customer at a convenience store in Miami Beach who refused to wear a mask coughed on another customer after being told by employees that he needed to wear a mask inside the store. pic.twitter.com/H5Y9GNsNLp