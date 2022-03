La cerveza verde es la bebida tradicional de los festejos por el Día de San Patricio en Estados Unidos, pero en sus orígenes no estaba elaborada como en la actualidad.

En la Unión Americana, la cerveza es tan popular para la fiesta en honor al santo patrono de Irlanda que cada año incrementa su venta 174 por ciento, en comparación con el resto del año.

De acuerdo con la plataforma Wallet Hub, esta festividad se encuentra entre las más populares del país para tomar cerveza, al igual que el Mardi Gras y Año Nuevo. Además, calcula que cada persona consume en promedio cuatro cervezas en el St. Patrick’s Day.

En la actualidad basta con unas gotas de colorante vegetal para convertir una cerveza normal en una atractiva bebida de color esmeralda. Sin embargo, hace más de un siglo su elaboración era más riesgosa.

La creación de la cerveza verde se atribuye a Thomas Hayes Curtin, un doctor irlandés que migró durante su infancia a la ciudad de Nueva York. El médico forense conservaba las tradiciones de su tierra de origen y en 1914 ofreció una gran fiesta para presentar un invento que buscaba llevar el Día de San Patricio a un nuevo nivel.

En un club social del Bronx, el médico ofreció un gran banquete, música, decoraciones irlandesas y su bebida estrella: la cerveza verde.

