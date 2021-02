La tormenta invernal que azota a Texas no sólo causó problemas en el suministro eléctrico, también obligó al cierre temporal de algunos supermercados, tiendas y restaurantes.

El clima gélido ha afectado a miles de personas en Texas desde el lunes, y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que estas condiciones se mantendrán durante los siguientes día en la región.

Ante esto, la cadena de supermercados Walmart ordenó la suspensión temporal de las operaciones de algunas de sus sucursales por seguridad de los clientes y los trabajadores.

La empresa elaboró un mapa que muestra los cierres de las tiendas en tiempo real para que los usuarios no salgan en vano.

De las más de 300 sucursales de Walmart y Sam's Club cerradas en Estados Unidos la mayoría se ubica en Texas, principalmente en Brownsville, Tyler, Houston, Bastrop y Carrizo Springs. Sin embargo, también hay suspensiones en Tennessee, Oklahoma y Louisiana.

Checa en este link el mapa de las tiendas Walmart cerradas en tiempo real.

Due to winter storms in many areas of the U.S., we’re closing some locations for the safety of our associates and customers. A map of closures is available and updates in real time. https://t.co/oQ26vWcgM5 pic.twitter.com/mtUQUYPSsg