Sylvester Stallone compra lujosa mansión de 35 millones de dólares

El actor Sylvester Stallone compró una hermosa mansión frente al mar de Palm Beach, Florida, por 35 millones de dólares, según información de Architectural Digest y Palm Beach Daily News.

Se ubica en un exclusivo vecindario donde también habitan Rod Stewart, JonBon Jovi y Howard Stern. Toda la propiedad abarca una extensión de 13,241 pies cuadrados y la casa principal de dos pisos 10,500 pies cuadrados. También hay una casa de huéspedes separada y un pabellón de piscina.

