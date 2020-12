Tom Brady compra casa en 'búnker millonario'; será vecino de Ivanka Trump

Tom Brady, jugador de futbol americano de los Tampa Bay Buccaneers, compró una lujosa mansión en el búnker de los millonarios, como se le conoce a la exclusiva isla de Indian Creek en Florida.

La modelo Gisele Bündchen y Tom Brady pagaron más de $17 millones de dólares por una propiedad en la Bahía de Biscayne, donde próximamente también vivirán Ivanka Trump y Jared Kushner, luego de que termine el mandato de Donald Trump y dejen Washington D.C.

De acuerdo con información de Page Six, la supermodelo y la estrella de la NFL planean demoler la casa actual que hay en el terreno y construir una nueva casa ecológica.

Tom Brady and Gisele Bündchen will be Ivanka Trump’s new neighbour on and island known as the “billionaire’s bunker” in Miami.



But you may be surprised by what they plan to do with their new house https://t.co/ZJycvHjaWI @realestate_au #TomBrady #Miami pic.twitter.com/unir0Nc7Wz