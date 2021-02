Las tiendas y restaurantes de Texas siguen afectados por los cortes de energía y por otros problemas derivados de la tormenta invernal que azota el estado. Mientras algunos establecimientos cerraron totalmente, otros redujeron su horario de servicio.

La tormenta tomó más fuerza esta semana y el Servicio Meteorológico Nacional estima que las fuertes nevadas y las acumulaciones de hielo se mantendrán al menos hasta el fin de semana.

Aunque la energía eléctrica regresó en algunos hogares y tiendas, pero más de 500 mil inmuebles se mantienen sin electricidad.

Además, algunos habitantes enfrentan la escasez de agua potable, ya que la infraestructura y las tuberías se dañaron por las bajas temperaturas.

Los supermercados HEB por el momento operan desde mediodía hasta las 17:00 horas en Austin y de 9:00 a 17:00 horas en el resto del estado. Sin embargo, notificó a sus clientes que sus productos están limitados por la interrupción en la cadena de suministro.

La cadena también cerró temporalmente cuatro ubicaciones en Austin, cuatro en San Antonio y Hill Contry, así como dos tiendas en Central Market.

The line at H‑E‑B on 7th street! Already at least 150 people deep and almost to pleasant valley @KXAN_News @fox7austin @KVUE @cbsaustin pic.twitter.com/bGG2PFw0RY