Video. Repartidora de Amazon golpea a mujer que esperaba paquete

Una repartidora de Amazon fue captada por cámaras de seguridad al golpear a una mujer de 67 años que esperaba la llegada de su pedido en un edificio de apartamentos de California, en Estados Unidos.

La agresión se registró la noche del jueves pasado en el edificio situado en Castro Valley, una comunidad incorporada al condado de Alameda.

La clienta bajó de su apartamento en cuanto recibió una alerta que indicaba que su paquete ya había llegado. La mujer de 67 años salió y le preguntó a la trabajadora por su envío, pero ella le pidió que fuera paciente y esperara.

Después de 15 minutos, la residente le volvió a preguntar por su paquete, a lo que la repartidora le respondió molesta una frase en la que se refirió al “privilegio blanco”, según contaron vecinos a medios locales.

La clienta le respondió con una grosería y la empleada de Amazon la golpeó, como quedó filmado en video por las cámaras de seguridad. La trabajadora aprovechó cuando la mujer se volteó para abrir la puerta del edificio y la golpeó en la cabeza.

Cuando la repartidora cesó las agresiones, la residente intentó, desconcertada, abrir la puerta, mientras la conductora seguía hablándole.

La mujer de 67 años de edad fue golpeada en más de 10 ocasiones en la cara y la cabeza, lo que le causó severas lesiones en la nariz.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi