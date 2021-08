The Weeknd compra mansión de $70 millones de dólares en Bel-Air

El artista canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, compró una de las casas más caras del estado de California.

El intérprete de Blinding Lights cerró un trato de $70 millones de dólares por una mansión ubicada en el exclusivo complejo Bel-Air. Los vendedores fueron la pareja holandesa Reinout y Danielle Oerlemans, quienes compraron la propiedad por $21.4 millones de dólares en 2015 y se dedicaron a remodelarla durante tres años.

La espectacular mansión de 33,000 pies cuadrados ahora cuenta con 9 habitaciones, una piscina infinita al aire libre y otra cubierta, un spa, un gimnasio, una sala de cine, un estudio de música, un pequeño campo de golf privado y una cocina gourmet, entre otras comodidades.

Foto: Grosby Group

“Se asienta en un lote de 1.6 acres en una parcela tipo isla con vista al prestigioso y exclusivo Bel-Air Country Club”, dice la agencia Grosby Group.

El cantante ha sumado múltiples éxitos a lo largo de su carrera y ahora aumenta sus propiedades con esta compra en Bel-Air, un complejo conocido por su club social con campos de golf de 18 hoyos y canchas de tenis.

Su adquisición se produce después de que la cantante Madonna le comprara a él una mansión por $19.3 millones de dólares en abril.

Forbes reportó que The Weeknd alcanzó ganancias de 40 millones de dólares en 2019, pero no sólo invierte en lujos, también es conocido por hacer generosas contribuciones a organizaciones benéficas. El año pasado, donó $1 millón de dólares para la lucha contra el coronavirus.

Por esa razón, será honrado con el premio Quincy Jones Humanitarian en los primeros premios anuales Music in Action. También estará entre los homenajeados en el evento de Black Music Action Coalition (BMAC) el 23 de septiembre.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, también ha donado dinero a Black Lives Matter Global Network, Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative y National Bail Out.

The Weeknd recientemente rompió un récord con su sencillo Blinding Lights al permanecer el mayor número de semanas en la lista Hot 100 de Billboard.

Había empatado a Radioactive de Imagine Dragons con 87 semanas en la lista, pero lo desbancó al sumar una más y en el número 18.

La canción Blinding Lights se lanzó por primera vez en noviembre de 2019 y para abril de 2020 ya había alcanzado el número 1 de la lista Hot 100.