Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este martes en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse al Atalanta en la final de la Supercopa de Europa, que en su equipo no existen un "príncipe o un rey" porque sólo hay jugadores que dan su calidad al servicio del grupo.

Con el fichaje de Kylian Mbappé este verano, el conjunto blanco incrementa su nómina de estrellas. Nombres como el del atacante francés, unidos a los de Vinícius, Rodrygo, Modric, Camavinga o Güler, entre muchos otros, no cambiarán, a juicio del técnico francés, el rumbo de un equipo que se jugará su primer título del curso en Varsovia frente al Atalanta.

"Hay un ambiente muy sano, muy limpio. En gran parte por la presencia de jugadores que están más aquí como Carvajal, Modric, Kroos, Valverde o de otros que estuvieron como Nacho o Kroos. No hay príncipe o rey, hay un grupo de jugadores que han sido capaces de meter su calidad al servicio del equipo. Es lo mismo que queremos lograr esta temporada", explicó.

Sobre Mbappé señaló que "ha llegado bien", "en buena forma" y "se está adaptando muy bien", afirmando además que "todos los que están aquí pueden jugar mañana". Asimismo habló de los problemas que tendrá para hacer los onces titulares con tantos aspirantes.

"Tengo un problema muy gordo porque he pensado en quién voy a poner y quién no. Me he arruinado las vacaciones. Los jugadores buenos van a jugar y aportar. Este problema no existe porque hay muchos partidos. No puedo pensar que va a jugar siempre el mismo once. Los que han jugado menos han aportado muchísimo al equipo. Los que empiezan en el banquillo pueden ser la llave una vez más", dijo.

"Es una responsabilidad. Hay gente que piensa que somos el mejor equipo y tenemos la mejor plantilla. Pienso que tenemos a los mejores jugadores y, a partir de ahí, construir el mejor equipo. Tenemos que trabajar todos los días y hacer las cosas bien", manifestó.

Ancelotti afirmó que afrontan el torneo "con toda la ilusión, con todas las ganas" por ser el primer título "de una temporada que va a ser muy exigente y que puede ser también muy exitosa": "Queremos empezarlo bien teniendo en cuenta las dificultades. Veo al equipo bien, aunque no hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Está motivado para jugar un partido bueno".

Preguntado acerca de los lanzadores de penalti, comentó: "Vini y Bellingham tiran muy bien los penaltis, Valverde también lo hizo en la Copa América. Tenemos muchos lanzadores y tengo que elegir a uno de ellos mañana. Hay que elegir a uno que comience el partido".

Por otro lado consideró que Andrey Lunin "forma parte importante" de la plantilla; definió al técnico rival, Gian Piero Gasperini, como "un entrenador con mucha experiencia y un amigo" que es "tácticamente muy bueno" y analizó la retirada del centrocampista alemán Toni Kroos.

"Toni fue un jugador fantástico, pero decidió irse y respetamos su decisión. Va a ser muy difícil sustituirlo, pero podemos hacerlo con Camavinga y Valverde. Será diferente desde el punto de vista táctico porque nuestro estilo tiene que adaptarse a las características de los jugadores que tenemos. Si tenemos a un jugador distinto a Kroos, jugaremos un fútbol diferente", completó.