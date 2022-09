Así ha sido la eterna rivalidad de 'Canelo’ Álvarez y Golovkin

Los boxeadores Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin buscarán este sábado los títulos mundiales de la IBF, WBA Super, WBC y WBO de los supermedianos, pero no es la primera vez que se ven las caras.

La T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, ha sido la única sede de sus contiendas y este 17 de septiembre no será la excepción.

La cita para los fanáticos del box es a las 22:00 horas, tiempo de México, para ver la pelea estelar. La noche de box comenzará a las 19:00 horas con otros seis enfrentamientos, como el de Jesse Rodriguez Franco contra Israel González en la categoría supermosca.

Entre ambos hay ocho años de diferencia y Saúl Álvarez, de 32 años, se propuso retirar a ‘GGG’ del cuadrilátero.

Sin embargo, el tapatío viene de una derrota contra el ruso Dmitry Bivol, quien se quedó con el título de semipesado.

Por su parte, el originario de Kazajistán lleva cuatro triunfos al hilo y quiere la quinta ante Álvarez.

El origen de la rivalidad entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin

La rivalidad entre ambas figuras del boxeo se remonta a 2017, cuando se subieron al ring por primera vez.

Al inicio se vio a un ‘Canelo’ muy ágil, que logró esquivar varios golpes de su contrincante. Sin embargo, Golovkin se adueñó de la contienda y debilitó al mexicano.

Los jueces declararon un empate ante una decisión dividida, ya que uno indicó que el ganador era Álvarez, el otro ‘GGG’ y el tercero marcó los mismos puntos para ambos.

Sin embargo, los expertos en box consideran que la victoria se la había llevado el originario de Kazajistán.

Segundo asalto

En septiembre de 2018 regresaron a la T-Mobile Arena de Las Vegas, tras un aplazamiento de cuatro meses luego de que el pugilista mexicano dio positivo al antidoping por clenbuterol.

En ese entonces, el kazajo estalló contra el mexicano por afirmar que había dado positivo por consumir carne y dijo que no le creía. “‘Canelo’ está haciendo trampa. Están usando esas drogas y todos pretenden que no está pasando. No tiene nada que ver la carne”, declaró ‘GGG’.

En esta ocasión, Saúl Álvarez ganó la pelea por decisión mayoritaria, gracias a que dos jueces determinaron que había tenido mayor puntaje.

El final de la trilogía

Según la plataforma Compubox, en las dos contiendas el ‘Canelo’ logró conectar 371 golpes, mientras Golovkin sumó 452.

En varias ocasiones, Gennady Golovkin afirmó que él había ganado las dos peleas en contra de Álvarez, pero ese fraude se había concretado sin consecuencias.

Por su parte, Saúl Álvarez asegura que su pugna con el kazajo ya rebasó a lo personal, pues no le cae bien.

Además, declaró que quiere acabar el combate noqueando a Golovkin y acabar con su carrera. “Sé que va a ser una pelea difícil, pero le voy a ganar, lo voy a retirar. Esa es mi meta para esta pelea, sin afán de faltarle al respeto, eso es lo que quiero”, declaró ‘Canelo’ a su llegada a Las Vegas.

¿Cómo ver la pelea del ‘Canelo’?

El último enfrentamiento de la trilogía Álvarez-Golovkin se transmitirá en vivo a través de la plataforma DAZN para Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido.

En México, se podrá ver la pelea en televisión abierta por el canal 7 de TVAzteca y el canal 5 de Televisa. En televisión de paga se transmitirá por ESPN. La transmisión en México comienza a las 22:00 horas.