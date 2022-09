‘Canelo’ Álvarez contra Golovkin: ¿A qué hora y dónde ver la pelea?

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará este fin de semana con un rival con el que ya tiene historia: Gennady Golovkin. Ambos disputarán los títulos mundiales de la IBF, WBA Super, WBC y WBO de los supermedianos.

Esta será la tercera ocasión en la que se enfrentarán, luego de que comenzaron su pugna hace cinco años. En la contienda de 2017 se declaró un empate por decisión dividida, pero los especialistas en boxeo indicaron que la victoria debió ser del kazajo.

En el enfrentamiento que tuvieron en 2018 se le dio la victoria al boxeador mexicano.

Al igual que en las dos peleas anteriores, la sede del evento será la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, en Nevada.

Saúl Álvarez llega a la contienda luego de su derrota ante el ruso Dmitry Bivol por el título de semipesado, mientras que Gennady llega con cuatro triunfos al hilo.

El ‘Canelo’, de 32 años, y Golovkin, de 40 años, arribaron el martes a la Ciudad del Pecado y el mexicano aprovechó para tomarse fotografías con sus fanáticos.

A su llegada, el mexicano aseguró que está completamente concentrado en la pelea, ya que forma parte de su legado. Por su lado, el originario de Kazajistán afirmó que con la contienda buscará recuperar su posición en el boxeo.

La ceremonia de pesaje se llevará a cabo a las 15:00 horas del tiempo del centro y ambos deportistas deberán ajustarse a las 168 libras.

La cita para ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Gennady Golovkin es la noche del próximo sábado 17 de septiembre.

La transmisión desde Las Vegas arrancará a las 19:00 horas tiempo de México con las siguientes peleas:

- Supermosca: Anthony Herrera contra Delvin McKinley.

- Ligero: Marc Castro contra Kevin Montiel Mendoza

- Supermediano: Diego Pacheco contra Enrique Collazo.

- Mediano: Austin Williams contra Kieron Conway.

- Supermediano: Ali Akhmedov contra Gabriel Rosado.

- Supermosca: Jesse Rodriguez Franco contra Israel González.

La pelea estelar de Saúl Álvarez comenzará cerca de las 22:00 horas del tiempo de México.

El último enfrentamiento de la trilogía Álvarez-Golovkin se transmitirá en vivo a través de la plataforma DAZN para Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido.

En México, se podrá ver la pelea en televisión abierta por el canal 7 de TVAzteca y el canal 5 de Televisa. En televisión de paga se transmitirá por ESPN. La transmisión en México comienza a las 22:00 horas.

