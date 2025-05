El mundo del boxeo se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de la boxeadora Georgia O’Connor, una de las grandes promesas de la disciplina británica, durante el jueves.

La promotora BOXXER, quien apostaba por la boxeadora británica como la nueva sangre de este deporte, dio a conocer el deceso de la joven de 25 años a través de un comunicado en redes sociales.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de Georgia O'Connor. Una verdadera guerrera dentro y fuera del ring, la comunidad del boxeo ha perdido a una joven talentosa, valiente y decidida demasiado pronto. Georgia era querida, respetada y admirada por sus amigos aquí en BOXXER. Acompañamos a sus seres queridos en este momento difícil" , declaró Boxxer en ‘X’ (Twitter).

Esta lamentable noticia dentro del boxeo se dio a tan solo a dos semanas después de que O’Connor se casó con su pareja sentimental, Adriano. Pero ¿qué causó la muerte de la boxeadora?

Georgia O’Connor y su lucha contra el Cáncer

La joven deportista de 25 años dio a conocer el pasado 31 de enero de 2025 que padecía un cáncer. Asimismo, la boxeadora británica denunció haber sufrido negligencia médica.

"Realmente no hay una forma fácil de decir esto, pero tengo cáncer... Durante 17 semanas desde principios de octubre, he estado en constante dolor (…) Desde el principio, dije que sentía que era cáncer. SABÍA los riesgos.

“Tengo colitis y PSC, dos enfermedades que aumentan drásticamente las posibilidades de tenerlo. Sé cuán alto es mi riesgo y ellos también lo saben. Siempre lo supieron, pero ningún médico me escuchó. Ningún médico me tomó en serio.

"Ningún médico hizo las exploraciones o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía” , denunció a través de redes sociales aquel día que hizo pública su enfermedad.

“Me desestimaron. Me hicieron dudar de mí misma, me dijeron que no era nada y me hicieron sentir que estaba exagerando. Se negaron a hacerme un escáner.

"Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Uno incluso me dijo que todo estaba 'en mi cabeza'" , acusó.

Tras su lucha fuera del ring contra el agresivo cáncer, O’Connor siempre mostro su amor y agradecimiento hacia Adriano, con quien hace dos semanas atrás celebró su unión nupcial.

¿Quién era la boxeadora Georgia O’Connor?

Georgia O’Connor, nació el 18 de febrero de 2000 en Durham, Inglaterra, donde comenzó su carrera como boxeadora que la llevaron a ganar una medalla de oro en los Juegos Juveniles de la Commonwealth de 2017, así como una de plata y bronce.

En 2021 debutó como profesional peleando contra Ester Konecna, para después enfrentarse contra la excampeona mundial Savannah Marshall y Claressa Shields en octubre de 2022, manteniéndose invicta.