Cristiano Ronaldo, el reconocido jugador de futbol a nivel mundial, ha vuelto a ser noticia fuera de la cancha de juego, ya que el astro portugués decidió cambiar a su equipo de seguridad personal, una decisión que ha generado gran revuelo entre sus seguidores, desatando curiosidad sobre la preparación de su guarura y el motivo que hay detrás de esta drástica decisión. Aquí te contamos todos los detalles.

A través de redes sociales, varios comentarios de internautas se vieron divididos debido a la apariencia de Clàudio Miguel Vaz, el nuevo guardaespaldas del exjugador del Real Madrid.

Polémico momento del guardaespaldas de CR7

"Intimidante y agresivo" es como han catalogado al nuevo personal de seguridad de CR7 y su familia.

Estos comentarios surgen tras su primera polémica, siendo que Clàudio acompañó a Georgina a un evento de moda en París, provocando el enojo de la prensa después de que el guardaespaldas evitara que la pareja del jugador fuera fotografiada con una lámpara.

Pese a las criticas ante este acercamiento que la prensa tuvo con el guarura, Nacho Gay, director de Vanitatis, aseguró que el equipo de Georgina se acercó a él para dar conocer la versión de sus hechos, señalando que en ese momento no se encontraba en los desfiles de París.

"Es su vida privada. Ella ya había posado para los fotógrafos sin ningún problema y pasa esto. Ella, me dicen, no está en absoluto de acuerdo con la actitud. Lo hizo el escolta por sí mismo, lo de alumbrar. Ella no le había pedido nada de esto”, explicó el periodista.

¿Por qué CR7 cambió de guardaespaldas?

De acuerdo con información del periódico Malasio NST, el jugador, Cristiano Ronaldo, tomó la decisión de renovar por completo su equipo de seguridad tras una serie de amenazas recientes que han encendido las alarmas sobre su bienestar y el de su familia.

El nuevo escolta del jugador no solo tienen experiencia militar, sino que su experiencia comenzó tras salvaguardar al rapero NGA, quien es reconocido por dar shows en zonas peligrosas, esto como una medida preventiva frente a los riesgos en su vida privada, especialmente tras su llegada a Arabia Saudita como figura estelar del Al Nassr.

¿Qué amenazas recibió CR7?

De acuerdo con informes filtrados por medios locales e internacionales, Cristiano Ronaldo ha recibido amenazas de secuestro y extorsión, tanto directas como indirectas. Prevén que algunas de estas amenazas podrían pertenecer a grupos organizados que han intentado aprovecharse de su alto perfil público y su constante exposición mediática.