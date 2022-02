¿Cuándo es y quién jugará en el Super Bowl 2022?

Las finales de conferencia definieron este fin de semana los contendientes que disputarán el Super Bowl 2022: los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles.

En la conferencia americana, los Bengals sorprendieron al vencer a los favoritos para el Súper Tazón, los Chiefs de Kansas City y su quarterback estrella, Patrick Mahomes.

Tras un partido cardiaco que se definió en tiempo extra con el marcador 24-27, Cincinnati tendrá su primera aparición en un Super Bowl desde 1989.

En la conferencia nacional, los Rams mostraron superioridad en el campo con los pases de Matthew Stafford y vencieron a los 49ers de San Francisco, con un Jimmy Garoppolo que no consiguió lucir en el partido. Con un marcador de 20-17, el equipo de Los Ángeles ganó su pase al juego más importante de la NFL.

Esta será la segunda aparición de los Rams en un Super Bowl en los últimos cinco años, bajo el mando del entrenador Sean McVay. Además, serán el segundo equipo en jugar el Súper Tazón en su propio campo, el Sofi Stadium de Los Ángeles. Los primeros en conseguirlo fueron los Buccaneers de Tampa Bay el año pasado.

Cincinnati llegó al gran juego en 1982, 1985, y en 1989, pero nunca ganó, por lo que podría ser la primera victoria en su historia.

Los Rams han disputado el Super Bowl en 1980, 2000, 2002 y 2019, pero su único triunfo lo consiguieron en el 2000, cuando tenían su sede en St. Louis.

El Super Bowl LVI entre los Bengals y los Rams se jugará el próximo domingo 13 de febrero a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

La sede del partido más importante de la NFL será el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, y casa de los Rams.

En Estados Unidos, el juego se transmitirá por la cadena NBC, por la app móvil de la NFL y Yahoo Sports. También se podrá escuchar en Siriusmx, WestwoodOne y TuneIn.

En México, el juego podrá verse en televisión abierta en Canal 5 y Canal 7. En televisión por cable en ESPN y Fox Sports. Los suscriptores a Star+ también podrán ver el Súper Tazón.

El espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LVI estará a cargo de Eminem, Snoop Dog, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.

Las estrellas de hip-hop se presentarán gracias a una asociación de la NFL con Roc Nation, la compañía de entretenimiento de Jay-Z.

