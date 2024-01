El evento más importante de la NFL está a menos de un mes, y todavía tienes oportunidad de comprar entradas para la gran final de la temporada, así que te decimos los precios de los boletos para el Súper Bowl 2024 y cómo conseguirlos.

La temporada regular de la National Football League ya terminó para dar paso a los playoffs, en los que se definirán a los dos equipos que se enfrentarán en el Súper Tazón LVIII el próximo 11 de febrero.

Al juego más importante de la NFL llegan los campeones de las conferencias Nacional y Americana, para tener a un sólo ganador.

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2024?





La sede del Super Bowl LVIII es el Allegiant Stadium, que se encuentra en la ciudad de Las Vegas, en Nevada.

El estadio que recibirá el juego más importante del futbol americano profesional es la casa de los Raiders, quienes se mudaron en 2020 desde Oakland.

¡El Super Bowl LVIII está a la vuelta de la esquina! 📆🏈 ¿Quiénes son tus favoritos para llegar? #NFLMX pic.twitter.com/emXVWd4lrJ — NFL México (@nflmx) January 11, 2024





¿Quién dará el show de medio tiempo del Super Bowl 2023?





El tradicional halftime show del Súper Tazón será encabezado este año por el cantante Usher, con el patrocinio de Apple, al medio tiempo del partido del domingo 11 de febrero.

El estadounidense podría cantar en el medio tiempo del Super Bowl algunos de sus mayores éxitos, como Yeah!, DJ Got Us Fallin’ In Love y My Boo.

Esta no es la primera vez que Usher se presenta en el Super Bowl, pues fue invitado por Black Eyed Peas para el espectáculo de 2011.









¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2023?





Debido a que el evento de la NFL está a menos de un mes de realizarse, únicamente hay boletos disponibles en la reventa.

En la plataforma oficial de Ticketmaster el boleto más barato para el juego de la NFL es de 11 mil dólares, que equivale a cerca de 198 mil pesos mexicanos.

En el sitio también se ofertan entradas al Súper Tazón entre 14 mil (252,000 MXN) y 35 mil dólares (630,000 MXN).

Los boletos más costosos son los de las filas de la parte inferior del Allegiant Stadium por 53 mil 500 dólares (963,000 MXN).

La NFL también ofrece diferentes paquetes con experiencias para vivir el Super Bowl al máximo. Sin embargo, ya están agotados los más costosos, que incluyen comida preparada por un chef, barra libre y acceso a una fiesta antes del juego.

El único paquete que queda disponible es el “Kickoff Club”, que incluye los boletos para el Super Bowl LVIII, la experiencia en el hotel Mandala Bay, barra libre, DJ en vivo y juegos interactivos. El costo va de los 9 mil 900 dólares (1278,200 MXN) en los asientos de los niveles superiores del estadio y 24 mil 750 dólares (445,500 MXN) en los niveles inferiores y al centro.