La cantante Rihanna dejó claro que es la gran reina del espectáculo con el impresionante despliegue visual que mostró en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde los Chiefs de Kansas City le ganaron el partido a los Eagles de Filadelfia.

La también empresaria deleitó a sus fanáticos con una setlist de 12 canciones en el escenario flotante que montó en el State Farm Stadium.

El espectáculo, con duración de 13 minutos, no tuvo ningún invitado y todo se enfocó en el gran regreso en la artista originaria de Barbados, luego de casi siete años alejada de los escenarios.

Los mejores momentos de Rihanna en el Super Bowl 2023





Rihanna muestra su segundo embarazo





La artista sorprendió al salir el escenario flotante, a más de 15 metros de altura, y lucir su segundo embarazo con un atuendo completamente rojo creado por Alaia y Talley.

En redes sociales comenzaron las especulaciones luego de que al final del show se frotó el vientre. Luego, su representante confirmó que Rihanna está embarazada de su segundo hijo con el rapero ASAP Rocky.





Rihanna promociona su marca de maquillaje





En plena presentación, la empresaria aprovechó para promocionar el polvo de Fenty Beauty, su marca de maquillaje.

Uno de los bailarines le pasó uno de los sets de la marca y Rihanna hasta dejó a un lado el micrófono para aplicarse un poco de maquillaje.

La interpretación de All of the Lights





En redes sociales sorprendió que la artista interpretó All of the Lights en el medio tiempo del Super Bowl sin invitar a Kanye West, con quien lanzó la canción en 2011.

Rihanna también cantó Run This Town, We Found Love y Work, sin invitar a ningún artista al escenario al State Farm Stadium de Arizona.





¿Qué canciones interpretó Rihanna en el Super Bowl?





- Better Have My Money

- Where Have You Been

- Only Girl in the World

- We Found Love

- Rude Boy

- Work

- Wild Thoughts

- Pour It Up

- All of the Lights

- Run This Town

- Umbrella

- Diamonds