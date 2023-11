Las Vegas , más allá de albergar los icónicos casinos, prestigiosos hoteles sobre el Strip, shows en vivo y residencias musicales de estrellas mundiales como Adele y Katy Perry, tiene los mejores eventos deportivos de Estados Unidos.

Conocida como La Arena Más Grande del Mundo o The Greatest Arena on Earth, la ciudad presenta varios eventos deportivos protagonizados por el equipo de la NBA, los Raiders; los Golden Nights de hockey, Las Vegas Lights de la MLS, principalmente.

Ahora, Las Vegas está escalando a un nivel máximo presentando más novedades en esta categoría que marcarán su historia.

Dos de sus grandes eventos que está preparando de forma inmediata es la Fórmula 1, que se llevará a cabo el fin de semana del 16 al 18 de noviembre de 2023 y el Super Bowl 2024, que será el 11 de febrero. Ambos llegarán por primera vez a Las Vegas.

Fórmula 1 en Las Vegas 2023

Tras firmar un contrato por cinco años, la Fórmula 1 sucederá en Las Vegas durante los días del 16 al 18 de noviembre de 2023, se estima que dicho fin de semana será el más caro de la historia de la ciudad.

Los boletos se han estado vendiendo en Ticketmaster por casi $3 mil dólares para los tres días, que incluye los días de prácticas, la clasificación y la carrera. Los boletos por día se anuncian entre los $300 dólares, hasta los casi $2 mil.

La carrera no será en un autódromo, sino que la novedad del Gran Premio de Las Vegas es que será corrido de noche sobre el Strip y áreas aledañas, pasando por The Sphere, The Venetian Resort, The Mirage, Caesar’s Palace, el Bellagio, Planet Hollywood, MGM Grand y Virgin Hotels.

El Gran Premio comenzará a las 10 pm, hora local, sobre el Strip iluminado con todas sus icónicas luces.

Super Bowl 2024

El destino líder a nivel mundial también recibirá por primera vez el juego del Super Bowl de 2024 en el Allegiant Stadium.

Si bien todavía no se habla de los posibles equipos que lo protagonicen, el Super Bowl se está preparando en este estadio para 65 mil asistentes, en el que también se presentará Usher en el Halftime.

Los boletos están a la venta con un rango de precios que va de los $10 mil a los $35 mil dólares a través de Ticketmaster .

El Allegiant Stadium es uno de los estadios más nuevos de Estados Unidos, popular por albergar importantes eventos como los conciertos de Taylor Swift, Beyoncé y Eton John.

Fue inaugurado en 2020 después de haber tenido una inversión para su construcción de $1900 millones de dólares, lo que lo convirtió al mismo tiempo en el segundo estadio más caro del mundo sólo por detrás del magnífico SoFi de Los Ángeles, la anterior sede del Super Bowl.