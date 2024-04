Declan Rice (25 años), mediocampista estrella del Arsenal, uno de los jugadores más importantes de la plantilla y también para la selección inglesa, respondió a los comentarios negativos sobre el físico de su pareja, la británica Lauren Fryer, quien fue ofendida con respecto a su físico.

Desde el año pasado, el futbolista ha recibido comentarios en sus redes sociales dirigidos a su pareja. "Tiene estándares muy bajos, puede estar con alguien más atractiva", son algunos de los mensajes contra Lauren, con quien tiene un hijo.

"Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí". " ¿Qué pasó con celebrar los diferentes tipos de cuerpo y aceptar cómo somos todos individualmente? Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales... Voy a seguir predicando sobre esto hasta que muera. Es hora de cambiar, esto no puede continuar", dijo Rice en redes.

Ante estos comentarios negativos, Lauren, de 25 años, decidió borrar sus fotos de su cuenta de Instagram. Los ataques contra su físico empezaron meses atrás, cuando varios usuarios comentaron al jugador que podría "podría hacerlo mejor".

Declan Rice y Lauren Fryer, un amor de 8 años

Declan Rice y Lauren Fryer se conocen desde hace 8 años, desde que Declan era jugador del West Ham United, donde fue reemplazada por el mexicano Edson Álvarez.

Rice llegó después al Arsenal tras una adquisición de 122 millones de euros, con lo que rompió el récord de costo de transferencia del club.

Durante estos años, Lauren ha acompañado a Rice en sus partidos, incluyendo los que ha jugado con la selección inglesa.