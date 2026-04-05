Dónde ver Chivas vs Pumas: Entérate si va por streaming o tv abierta. Hora exacta

El cierre de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga será con un partido estelar este domingo 5 de abril luego de ocho espectaculares encuentros que sacudieron la tabla de posiciones.

En el marco de los juegos de repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Akron será la sede de este encuentro.

¿Dónde ver Chivas vs Pumas EN VIVO este domingo 5 de abril?

Alístate para disfrutar el Chivas vs Pumas en vivo que se transmitirá por televisión de paga.

Fecha: domingo 5 de abril

Sede: Estadio Akron, Zapopan

Horario: 8:07 de la noche, tiempo centro de la Ciudad de México

Donde ver EN VIVO: AmazonPrime, Chivas TV

¿Dónde ver el partido de Chivas de la Liga MX en Estados Unidos?

Los aficionados del Guadalajara que residen en Estados Unidos también podrán ver este juego del Clausura 2026 del futbol mexicano pero por canales de Telemundo.

Los rojiblancos van con todo para llevarse los tres puntos y mantenerse como súper líderes del Torneo, ya que hasta la jornada 12 han acumulado 30 puntos.

¿Cómo va la tabla de la Liga MX?

Las posiciones del futbol mexicano van de la siguiente manera hasta el corte de hace dos semanas.

Guadalajara, 30 puntos

Cruz Azul, 27 puntos

Toluca, 26 puntos

Pumas, 23 puntos

Pachuca, 22 puntos

Atlas, 18 puntos

Tigres, 17 puntos

América, 17 puntos

Monterrey, 14 puntos

Juárez, 14 puntos

Necaxa, 13 puntos

León, 13 puntos

Tijuana, 12 puntos

Puebla, 12 puntos

San Luis, 11 puntos

Mazatlán, 11 puntos

Querétaro, 8 puntos

Santos, 8 puntos

El Torneo de la Liga mexicana está por culminar tan sólo faltan tres jornadas, por lo que los equipos punteros están con todo para llegar a la final..