¿Dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL en Thanksgiving (2021)?

La National Football League (NFL) ofrecerá una emocionante cartelera triple para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos este 2021.

Los partidos de Thanksgiving abrirán la Semana 12 de la temporada y serán transmitidos por televisión abierta y de cable en México.

Por tradición, en todos los días de Acción de Gracias juegan los Lions de Detroit y los Cowboys de Dallas como anfitriones de sus respectivos partidos, mientras el tercer juego del día lo disputan diferentes equipos.

Otros equipos que generalmente juegan este día son los Bears de Chicago y los Packers de Green Bay.

Para este 2021, los seis equipos que jugarán en Acción de Gracias perdieron sus juegos en la Semana 11, por lo que los expertos prevén que no sean los mejores partidos de la semana,

En el partido entre Chicago y Detroit se espera una victoria de los Bears ante la ausencia del quarterback Jared Goff por una lesión.

En el enfrentamiento de Las Vegas y Dallas los especialistas apuntan a una victoria de los Cowboys, aunque tienen una baja importante, por la débil defensa de los Raiders.

En el juego del jueves por la noche será uno de los más cerrados, ya que tanto los Bills como los Saints tienen altas oportunidades de ganar.

