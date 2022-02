Estos son los equipos que nunca han ganado el Super Bowl

El Super Bowl es el partido más importante del año en la National Football League (NFL) en Estados Unidos, pero no todos los equipos han logrado ganarlo.

Los equipos con más juegos ganados de Súper Tazón son los Steelers de Pittsburgh y los Patriots de Nueva Inglaterra, con seis cada uno. Además, Tom Brady es el quarterback con más anillos de Super Bowl ganados (seis con los Pats y uno con los Buccaneers de Tampa Bay).

El próximo 13 de febrero, los Rams de Los Ángeles intentarán obtener su segundo título nacional. El primero lo ganaron en el año 2000, cuando todavía tenían su sede en St. Louis, Missouri.

Además, el equipo californiano será el segundo en jugar el Súper Tazón en su propio estadio (SoFi Stadium), algo que sólo había logrado Tampa Bay en 2021.

Por su parte, los Bengals de Cincinnati buscan su primer Vince Lombardi, pues llegaron a gran juego en los años 1982 y 1989, sin poder ganar.

Algunos equipos de la NFL no sólo no han ganado un título de Super Bowl, ni siquiera han podido disputar uno. Los desafortunados han sido los Lions de Detroit, los Browns de Cleveland, los Texans de Houston y los Jaguars de Jacksonville.

Cardinals de Arizona

Derrota:

2009 contra Pittsburgh. Marcador 27 - 23.

Falcons de Atlanta

Derrotas:

2000 contra Atlanta. Marcador 34 - 19.

2017 contra Nueva Inglaterra. Marcador 34 - 28.

Bills de Buffalo

Derrotas:

1991 contra Giants de Nueva York. Marcador 20 - 19.

1992 contra Washington. Marcador 37 - 24.

1975 contra Dallas. Marcador 52 - 17

1977 contra Dallas. Marcador 30 - 13.

