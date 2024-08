La boxeadora Imane Khelif, originaria de Tiaret, Argelia, se encuentra en medio de una nueva polémica deportiva debido a sus altos niveles de testosterona, ya que aseguran, su condición física le dio ventaja ante Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París.

La competencia de octavos de final en peso wélter, en el que compiten mujeres con pesos de entre 63.5 y 66.6 kg, se vio frenada cuando Carini recibió un golpe en la cara por parte de Khelif que le impidió continuar por el dolor.

TAMBIÉN LEE: "México para mí es mi país", dice Prisca Awiti tras ganar la plata en Juegos Olímpicos, ¿quién es?

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también", comentó.

El torneo que culminó con la italiana arrodillada entre lágrimas, despertó las críticas hacia la boxeadora argelina, quien fue nombrada por los usuarios como una "mujer transgénero" por su supuesta apariencia masculina, pero, ¿quién es?

TAMBIÉN LEE: J uegos Olímpicos. ¿Quién es Thomas Ceccon, el nadador italiano que enciende las redes por sus abdominales?

¿Quién es Imane Khelif?

Imane Khelif, originaria de Tiaret, Argelia, es una boxeadora de 25 años, que demostró su pasión por el deporte desde temprana edad, cuando comenzó con juegos de fútbol hasta mudar de disciplina y convertirse en la representante de boxeo de su país natal.

Durante su trayectoria profesional, ha logrado participar en competencias internacionales como el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino en 2018, 2019 y 2022, además, destacó por ser la primera boxeadora argelina en llegar a la final.

En 2023, la deportista fue elegida como Embajadora de las buenas intenciones por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), donde reiteró su apoyo a los niños y niñas de Argelia.

En redes sociales suele mostrar poco de su vida privada, sin embargo, comparte sus entrenamientos y sus logros en el boxeo a sus más de 150 mil seguidores.

¿Por qué critican a Imane Khelif?

Además de ser reconocida por sus logros profesionales, Khelif levantó críticas por no aprobar las pruebas de elegibilidad de género durante el Mundial de Boxeo Femenil en 2023 por tener “elevados niveles de testosterona”.

De acuerdo con Independent, Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), señaló que la participante tenía “cromosomas XY”, estructuras sexuales masculinas.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) encargado de la gestión de los Juegos Olímpicos de París, indicó que Imane Khelif, al igual que otras concursantes criticadas por su apariencia, cumplen con las reglas de elegibilidad porque “son mujeres en sus pasaportes”.

Mark Adam, portavoz del COI, también señaló previo a la competencia, que las mujeres siguen siendo mujeres aunque tengan niveles altos de testosterona.

"Todas las que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo las reglas de elegibilidad de la competición. La prueba de la testosterona no es una prueba perfecta. Muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los de los hombres, sin dejar de ser mujeres”, afirmó.

A su vez, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, criticó la participación de Imane Khelif en la que venció a la italiana Angela Carini, por “no ser equitativa” debido a “los atributos masculinos” de la argelina.

A pesar de que no hay información sobre la supuesta transexualidad de Khelif, la escritora J.K Rowling, conocida por ser la mente intelectual detrás de los exitosos libros de Harry Potter, levantó la voz a través de X (antes Twitter) para señalar que “el hombre” disfrutó de “la angustia” de la italiana.

“¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres? La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar”, expresó.