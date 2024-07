¡Por primera vez! La mexicana de origen británico, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, logró conquistar el corazón de los mexicanos al ganar una medalla de plata en judo durante su participación en los Juegos Olímpicos de París, la primera en la historia del ‘país azteca’.

Aunque la final se disputaba por la medalla de oro, terminó por coronarse como la segunda mejor judoka del mundo, solo después de la eslovena Andreja Leski, quien remató con un “Ippon por inmovilización” que le dio la victoria.

TAMBIÉN LEE: Alan Cleland. ¿Quién es el surfista olímpico que conquistó internet?¿Si es mexicano?

El logro de la mexicana, quien es reconocida como una ‘ciudadana del mundo’ por sus orígenes de Kenia, Inglaterra y México, puso en alto al país con la segunda medalla en la participación de 2024, pero, ¿quién es?

¿Quién es Prisca Awiti? ¿Cuántos años tiene ?

Prisca Awiti, llamó la atención de los aficionados por ser nacida en Londres, Inglaterra, de madre mexicana y de padre keniano, pero que a pesar de sus múltiples nacionalidades, decidió representar a la delegación mexicana para no ser vista como “un número más” y “ver al país mejorar”.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver al país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, señaló para la CONADE.

TAMBIÉN LEE: Juegos Olímpicos. Miguel de Lara, nadador mexicano, descalificado en los 100m pecho: “No tengo idea por qué lo hicieron”

La representante del estado de Guanajuato, explicó previo a la competencia su deseo por ganar una medalla en la edición 2024 de los Juegos Olímpicos, no sin antes esclarecer que en caso de lograrlo, sería gracias al apoyo de los mexicanos.

“No podría hacerlo sin ustedes, gracias por estar en cada momento, sobre todo en los malos porque es cuando más necesitas a la gente; también a mi equipo y parejas de entrenamiento que están para levantarme. Si gano una medalla en París, no será solo mía, sino del esfuerzo de todos”, aseguró.

La joven de 28 años, compite para México desde 2017 y a pesar de las largas jornadas de entrenamiento que enfrentó para llegar a la competencia internacional, comentó que logra “mantener la calma” con la música de sus hermanos, ya que se define como una persona ”un pco sentimental y familiar”.

“Mis hermanos hacen música, y antes de mis combates los pongo en mis audífonos porque siento que están ahí conmigo. Escuchar sus voces me dan mucha calma y siento que no estoy sola, es algo religioso para mí”, dijo.

¿Cuáles son los logros de Prisca Awiti?

Durante su trayectoria profesional, Prisca Awiti ha destacado por su desempeño en las competencias internacionales, donde ha logrado una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y dos de plata en el Campeonato Panamericano.

Awiti, manifestó su entusiasmo por ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, sin embargo, logró una medalla de plata al ser derrotada por la eslovena Andreja Leski.

En entrevista con Alberto Lati, la judoka mexicana señaló sentir dolor, ya que de acuerdo con sus declaraciones, “tenía la capacidad de ganar oro”.

“Es más dolor ahorita, tenía la capacidad de ganar oro. México para mi es mi país, el orgullo de mi familia, es mi mamá, la verdad México es todo para mí”. comentó.

¿Prisca Awiti tiene novio?

De la vida privada de la deportista olímpica se sabe poco, sin embargo, a través de Instagram suele compartir postales románticas con un joven llamado Óscar Rojas, con quien mantiene una relación sentimental desde diciembre de 2021.

Awiti estuvo acompañada de su novio durante su participación en los Juegos Olímpicos de París, ya que el joven politólogo, compartió historias durante toda la jornada para expresar su apoyo a la segunda mejor judoka del mundo.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.