Leo Messi y Sergio Busquets partirán este viernes como suplentes en su primer partido con el Inter Miami.

El técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino no incluyó en su once inicial a sus dos refuerzos estelares ya disponibles, puesto que Jordi Alba, cuyo fichaje fue anunciado este jueves, todavía no está listo para entrar en convocatoria.

El Inter Miami recibe este viernes en el DRV PNK Stadium al Cruz Azul mexicano en la jornada inaugural de la Leagues Cup, un nuevo torneo en el que compiten todos los equipos de la MLS Y la Liga MX.

La expectación en torno a este encuentro es gigantesca ya que se espera que Messi, aunque sea de recambio, juegue sus primeros minutos con la camiseta rosa del Inter Miami.

Por su parte, Busquets ya adelantó el jueves en una rueda de prensa la posibilidad de que no partiera de inicio en su primer encuentro con el conjunto de Florida.

"Estoy bien físicamente, me encuentro bien. Pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible así que el míster a partir de ahí va a decidir", dijo el mediocentro español.

El Inter Miami afronta la Leagues Cup con la urgencia de enderezar su rumbo en este 2023 ya que en la MLS es colista del Este (18 puntos tras 22 partidos) y acumula once partidos sin conocer la victoria (tres empates y ocho derrotas).