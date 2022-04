Los jugadores estrella del Draft 2022 de la NFL

El Draft de la National Football League (NFL) ya comenzó y las franquicias hacen todo por conseguir a los mejores jugadores de los equipos colegiales para reforzarse antes de que comience la temporada 2022.

Este año, evento se realiza en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, del 28 al 30 de abril, a las 19:00 horas, tiempo de México.

Cada uno de los 32 equipos de la liga tiene una selección en cada una de las siete rondas. La primera se realizó el jueves, este viernes se llevan a cabo la segunda y la tercera, mientras el sábado se termina con las cuatro rondas restantes.

Sin embargo, los equipos tienen un tiempo limitado y si no realizan su selección en este periodo el siguiente en la lista puede elegir primero y podrían quedarse sin un talento valioso.

En este 2022, la primera franquicia en elegir fueron los Jaguars de Jacksonville, ya que se posicionaron en último lugar de la clasificación en la temporada pasada. Los últimos en elegir en cada ronda son los Rams de Los Ángeles, ya que se coronaron como los ganadores del último Super Bowl.

Estos fueron los primeros seleccionados del Draft 2022 de la NFL

Travon Walker

El ala defensiva fue el primer seleccionado del Draft 2022, por los Jaguars de Jacksonville. Es la segunda vez en la historia que un jugador de la Universidad de Georgia es seleccionado en la primera posición global.

En tres campañas con Georgia, Walker registró 9.5 sacks y ganó el campeonato nacional contra Alabama.

Aidan Hutchinson

El egresado de la Universidad de Michigan, que juega como ala defensiva, logró 14 capturas durante su última temporada colegial.

Además, fue nombrado el mejor jugador defensivo de la Conferencia de los 10 Grandes y ahora jugará para los Lions de Detroit.

Derek Stingley Jr.

El jugador de la Universidad Estatal de Louisiana tiene tan sólo 20 años y fue el mejor recluta de la clase 2019, nombrado por Rivals. En el draft fue elegido por los Texans de Houston.

Float like a butterfly, sting like



#NFLDraft on NFL Network April 28-30 pic.twitter.com/5OxVhyPNLC — Houston Texans (@HoustonTexans) April 29, 2022

Ahman Gardner

El cornerback de la Universidad de Cincinnati fue seleccionado por los Jets de Nueva York y se convirtió en la mejor selección de la institución al ser el cuarto elegido de un draft.

Kayvon Thibodeaux

El ala defensiva de la Universidad de Oregon ganó el MVP en la Conferencia Pac-12 y ahora fue reclutado por los Giants de Nueva York.

This entire video has pic.twitter.com/EqQ2YOSDWj — New York Giants (@Giants) April 29, 2022

Ikem Ekwonu

El jugador de originario de Carolina del Norte es el primer tackle ofensivo elegido por los Panthers en la primera ronda del draft desde 2008.

Come up to the stage @BigIck79



: NFL Draft NFLN/ESPN/ABC April 28-30 pic.twitter.com/BnIy0iOrKq — Carolina Panthers (@Panthers) April 29, 2022

Drake London

El receptor de la Universidad del Sur de California fue el mejor jugador ofensivo del año 2021 de la Conferencia Pac-12 y fue seleccionado este año por los Falcons de Atlanta.

Charles Cross

El tackle ofensivo de la Universidad Estatal de Mississippi ganó el trofeo Kent Hull en 2021 y acaba de ser reclutado por los Seahawks de Seattle.



Chris Olave

Proveniente de Ohio State, el receptor fue seleccionado por los Saints de Nueva Orleans. Su padre es de origen mexicano, pero él nació en California.



Jordan Davis

El tackle defensivo seleccionado por los Eagles de Filadelfia también proviene de la Universidad de Georgia y fue campeón nacional de la PPC y ganó el Premio Chuck Bednarik en 2021.

Las otras promesas del Draft 2022

Nakaobe Dean

El linebacker de los Bulldogs de Georgia fue el campeón Nacional 2021 y ganó el premio Butkus, pero no fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL.

Malik Willis

El quarterback de la universidad de Liberty fue el MVP en el Cure Bowl 2020, MVP en el Lendingtree Bowl 2021 y ganó el Premio Dudley 2020.

Andrew Booth Jr

Es cornerback de la universidad de Clemson y uno de los mayores talentos disponibles para las franquicias de la NFL este año.

Breece Hall

El corredor de lowa State fue nombrado dos veces jugador ofensivo del año en el Big 12 en 2020 y 2021.

Arnold Ebikeite

El ala defensiva de la Universidad de Penn State formó parte del primer equipo All Big Ten en 2021.

David Ojabo

El linebacker de la Universidad de Michigan fue la segunda selección del segundo equipo en All American 2021 y selección del primer equipo All Big Ten el mismo año.