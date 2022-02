Los récords de Tom Brady en 22 años de carrera en la NFL

Tom Brady, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la National Football League (NFL), confirmó su retiro y deja un gran número de récords marcados en sus 22 años de carrera profesional.

El quarterback se depside de los emparrillados con 10 apariciones en el Super Bowl, siete anillos ganados, cinco veces MVP del Super Tazón y tres veces MVP de la NFL.

Brady jugó cuatro temporadas con la Universidad de Michigan, como mariscal de campo. Sin embargo, los equipos de la NFL no tenían mucho entusiasmo por contratarlo y fue seleccionado en la sexta ronda del draft del año 2000. Otros 198 jugadores fueron elegidos antes que él, pero ninguno destacó tanto durante los siguientes años.

