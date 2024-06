El jugador argentino Lionel Messi, en declaraciones al medio Infoabe aparecidas este viernes, calificó al Real Madrid como el mejor equipo del mundo aunque añadió que "por juego" él prefiere al Manchester City de Pep Guardiola.

A la pregunta de cuál considera que es el mejor equipo del mundo, el ex del Barcelona contestó:

"El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene... en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también", señaló, aunque a continuación matizó.

"Si hablas por resultados, es el Madrid. Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid", dijo.

Messi reconoció que hace mucho que no habla con el entrenador del City. "Pero no, ahora hace bastante que no".

Messi también confesó que cuando jugaba con el Barcelona acudió al psicólogo y reconoció que le ayudó.

"Fui, nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona la cual me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno y lo malo. La verdad que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo", explicó.

La estrella argentina anticipó que la Copa América, que se inicia el 20 de junio en Estados Unidos , va a ser "muy igualada" por la calidad de todas las selecciones, aunque reconoció que Argentina es especialmente favorita por ser la actual campeona mundial.

"Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita", explicó.