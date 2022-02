¿Por qué Eminem se arrodilló en el show de medio tiempo del Super Bowl?

El rapero Eminem no sólo encendió de euforia al SoFi Stadium con su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVI, también lo hizo al arrodillarse al terminar de cantar en su intervención.

El cantante subió al escenario junto con Snoop Dog, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes derrocharon su talento ante la audiencia.

Eminem interpretó su éxito Lose Yourself en el escenario, lo que llenó de emoción al público de Los Ángeles que acudió a ver el duelo entre los Rams y los Bengals.

Al terminar la canción, el rapero puso una rodilla sobre el suelo y se hincó, mientras sostenía su cabeza con su mano, durante casi 50 segundos, mientras Dr. Dre tocaba el piano para bajar a la planta baja del escenario dividido en seis partes.

La acción de Eminem en el escenario del Super Bowl fue un guiño a la protesta contra el racismo que inició Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers de San Francisco en 2016.

En redes sociales se especuló que la NFL estaba en contra de que el rapero se arrodillara en el escenario, luego de la polémica causada por la protesta en los últimos años.

Sin embargo, un representante de la liga dijo a The New York Times que estaban enterados de la acción de Eminem, pues lo vieron en los ensayos del show del medio tiempo del Super Bowl. Además, negó que la NFL intentara disuadirlo.

Además, afirmó que todos los jugadores, entrenadores y personal que participó en el juego tenía la libertad de arrodillarse sin temer a sanciones.

Por el momento, el intérprete de Without Me no ha aclarado cuál era la intención de hincarse durante su presentación.

Colin Kaepernick se hincó durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos en los partidos que jugó en la temporada de 2016. El gesto se convirtió en una protesta contra la brutalidad policiaca y la desigualdad contra los afroamericanos y otros jugadores de la NFL lo acompañaron.

El mariscal de campo argumentó que no se pondría de pie ni mostraría orgullo por la bandera de un país que oprime a los afroamericanos. También dijo que sería egoísta no mirar los abusos que se cometen a diario contra este sector en las calles de la nación.

El entonces presidente Donald Trump exigió a la NFL que despidiera al quarterback y a los jugadores que lo respaldaron, por las supuestas faltas de respeto al himno estadounidense. La liga exhortó a los jugadores a ponerse de pie, pero dijo que no lo exigía.

Al poco tiempo, la protesta se extendió a la NBA, al futbol soccer y otros deportes.

Luego de terminar con su contrato con los 49ers, Kaepernick acusó que ningún equipo lo contrataba porque estaba en la lista negra de la NFL a causa de la protesta contra el racismo que había comenzado. Las autoridades de la liga lo niegan hasta la fecha.

La manifestación también alcanzó al show del medio tiempo del Super Bowl en 2019, cuando Rihanna se negó a encabezar el espectáculo en solidaridad a Colin Kaepernick. La intérprete de Umbrella declaró que no podía venderse a una organización con la que no está de acuerdo.

.@Kaepernick7 in 2016 explaining why he took a knee:



"This country stands for freedom, justice, liberty for all. And it’s not happening for all right now."



Still relevant today.



(via @CamInman) pic.twitter.com/OWhUwhrxUA