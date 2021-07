La gimnasta estadounidense Simone Biles es la primera deportista en tener su emoji en Twitter, anunció este jueves esa red social.

El emoji (una imagen utilizada en las redes sociales y en lo teléfonos móviles) representa una cabra con unas mallas y una medalla de oro al cuello, en una referencia al título de mejor gimnasta de la historia (Greatest Of All Time, GOAT, palabra que significa cabra en inglés), que reivindica muy a gusto.

Biles incluso ha empezado a llevar en competición unas mallas con una cabeza de cabra de lentejuelas con el fin, asegura, de animar a los jóvenes.

