Video. Exjugador de la NFL golpea brutalmente a su exnovia en Florida

Zac Stacy, excorredor de la National Football League (NFL), fue arrestado en Estados Unidos luego de que se difundió un video en el que golpea brutalmente a su exnovia.

El exjugador de los Jets y de los Rams se presentó el sábado pasado en la casa de Kristin Evans, en Florida, y la agredió frente a su hijo de cinco meses de edad.

Cámaras de seguridad de la propiedad, situada en el condado de Orange, captaron en video la brutal golpiza contra la mujer, luego de que Zac llegó a la vivienda para visitar a su hijo y tuvo un ataque de ira.

En las imágenes se observa que el excorredor toma la cabeza de la mujer, la aprieta y luego la arroja con gran fuerza hacia la televisión de la casa, por lo que el dispositivo se rompió.

Mientras Kristin trataba de levantarse luego del brutal golpe, el exjugador, de 30 años de edad, siguió gritándole y pegándole.

Aunque su exnovia le suplicaba que detuviera la agresión, Zac la volvió a aventar, esta vez contra la silla de su bebé, que también se rompió. El deportista abandonó la casa mientras su expareja seguía en el suelo.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old...pic.twitter.com/ovafFHxrCl