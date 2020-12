Video. Randy Orton incendia a Bray Wyatt en el ring

El luchador Randy Orton incendió a su contrincante Bray Wyatt “The Fiend” en pleno combate de la World Wrestling Entertainment (WWE).

La lucha se desarrolló el pasado 20 de diciembre en el Inferno Match del TLC. Orton propinó los primeros golpes del duelo estelar, sin reacción de Wyatt. Pero luego, “The Fiend” cobró ventaja.

Wyatt intentó llevar primero a Randy Orton hasta una silla en la que había colocado gasolina para encenderla, pero escapó.

Luego de una intensa lucha, fue Randy quien acorraló a “The Fiend” hasta unas llamas que se encontraban a los costados del ring. Inmediatamente, el cuerpo del luchador quedó completamente cubierto de fuego.

Wyatt regresó al ring en llamas para tratar de seguir peleando, pero al final quedó tendido sin realizar ningún movimiento. Randy Orton aprovechó este momento para rociar el cuerpo de su rival con gasolina.

Al finalizar, el ganador de 14 campeonatos de la WWE arrojó un cerillo sobre "The Fiend" para que todo su cuerpo se quemara.

Desde un inicio se había establecido que, que para ganar, cualquier luchador tendría que quemar a su oponente.

La lucha no se grabó previamente y Bray Wyatt compartió publicaciones en Twitter después de la transmisión.

The thing about fire is, it does what it pleases. I burn, you burn, we all burn. Eventually. #WWETLC pic.twitter.com/8dTkYc7p2M