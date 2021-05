10 atracciones que debes visitar en tu próximo viaje a San Diego

La ciudad costera de San Diego, en California, es una de las metrópolis que recibe a más turistas en Estados Unidos, especialmente provenientes de México por su proximidad con la frontera.

Cada año, esta condado californiano tiene más de 35 millones de visitantes, lo que genera una derrama económica de 848 millones de dólares y emplea a 199 mil 800 habitantes, de acuerdo con datos del gobierno local.

En San Diego se encuentran atracciones para toda la familia: parques de diversiones, museos, sitios históricos, museos, estadios deportivos, playas y espacios para interactuar con animales.

Algunos espacios reciben a los turistas de forma gratuita y otros ofrecen promociones especiales.

Estas son las atracciones imperdibles para tu próximo viaje a San Diego:

Zoológico de San Diego

El Zoológico de San Diego es una experiencia increíble para chicos y grandes. Tiene una variedad enorme de animales, ubicados en zonas según su localización geográfica y el tipo de clima que requieren. Podrás encontrar jirafas, elefantes, koalas, rinocerontes y hasta guepardos.

El costo de entrada para las atracciones generales es de 52 dólares para niños de tres a 11 años y de 62 dólares para mayores de 12 años. El zoológico también posee experiencias especiales con osos pandas, pingüinos y koalas por un costo extra.

Si quieres visitar el San Diego Zoo, es mejor que te levantes temprano, ya que está abierto de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.

Balboa Park

El acceso al Balboa Park de San Diego es gratuito para apreciar los diferentes jardines y construcciones que posee, en más de 480 hectáreas. Puedes recorrerlo en automóvil o en bicicleta, ya que hay algunas atracciones lejanas a las que podrías tardar mucho tiempo si acudes caminando.

Este parque urbano tiene edificios inspirados en la época de la colonia española, 17 museos de diferentes temáticas, actividades culturales para niños y el zoológico de San Diego. Uno de los recintos más destacados es el Museo de Historia Natural de la ciudad.

Pese a que el acceso es gratuito, cada actividad tiene su propio costo, pero el parque cuenta con paquetes para poder disfrutar de la mayoría de las atracciones a un mejor precio. Algunos de los museos que no tienen costo son el de arte y el Museum of Us.

La Jolla Cove

La ensenada de La Jolla es uno de los destinos más visitados por los habitantes y turistas de San Diego. En la costa rocosa se pueden encontrar aves y leones marinos tomando el sol.

En la costa se encuentra una gran variedad de restaurantes donde podrás disfrutar de todo tipo de alimentos mientras disfrutas de una vista majestuosa.

Los turistas pueden ingresar a su pequeña playa de forma gratuita, pero las actividades recreativas como el kayak o el esnórquel en cuevas tienen un costo. También puedes dar un paseo a pie o en bicicleta para disfrutar del atardecer.



Belmont Park

El parque temático Belmont se encuentra en Mission Beach y ofrece horas de diversión para chicos y grandes Tiene una espectacular montaña rusa, carruseles, juegos mecánicos y una impresionante vista de la playa.

La entrada es gratuita pero subir a los juegos sí tiene costo. Lo que más conviene es comprar uno de los pases de acceso ilimitado por un día, que tienen un costo de 46 dólares para niños y 56 dólares para adultos.

El Belmont Park está abierto de lunes a domingo en un horario de 12:00 a 19:00 horas.

Playa Coronado

Si quieres una playa tranquila para disfrutar de un día de descanso y relajación, la playa Coronado es tu mejor opción. Se encuentra a siete kilómetros del centro de San Diego y tiene un gran espacio para disfrutar.

Al viajar entre diciembre y febrero debes tener en cuenta que es la temporada en la que el mar es más frío, así que la mejor opción sería mantenerse en la arena, apreciando el paisaje al atardecer.

En Coronado hay baños, regaderas, canchas de voleibol y fogatas. También cuenta con un equipo de rescatistas que patrullan las playas desde las 9:00 horas y hasta el anochecer, por seguridad de los bañistas.



SeaWorld

Sea World es el parque temático más popular de San Diego, California, gracias a sus espectáculos con orcas, delfines y focas, así como por sus montañas rusas y juegos mecánicos. También posee un espectacular túnel de observación submarina donde puedes ver a los tiburones mientras pasan sobre ti.

Los boletos para el parque tienen un precio de 96 dólares por persona y los niños de menos de tres años de edad ingresan gratis. También cuenta con promociones para visitar SeaWorld, el San Diego Zoo y el San Diego Zoo Safari Park por 165 dólares para adultos y de 155 dólares para niños de tres a nueve años.

Los encuentros con focas y leones marinos tienen un costo adicional de más de 135 dólares.



Mission Bay Aquatic Center

Mission Bay Aquatic Center es una zona popular de la costa de San Diego. Cuenta con renta de kayaks, botes, veleros y hasta motos acuáticas. También tiene senderos para correr o andar en bicicleta, de manera segura.

El acceso es totalmente libre y lo que tiene costo es el alquiler de las herramientas para surfear, remar y las otras actividades que se pueden realizar en el Centro Acuático. Además, tiene campamentos de verano con maestros que enseñan a los niños a surfear o navegar en el agua.



Waterfront Park

Entre los rascacielos y el mar de San Diego, en California, se encuentra el Waterfront Park, con decenas de opciones para la diversión de los pequeños de la familia. Cuenta con divertidos juegos y una fuente en la que es posible ingresar para refrescarse.

El parque también está disponible para realizar fiestas infantiles, reuniones y bodas. Abre todos los días a las 6:00 horas y los últimos visitantes pueden salir hasta las 22:00 horas.



Museo USS Midway

En el embarcadero de San Diego se encuentra un portaaviones del ejército de los Estados Unidos que se convirtió en un museo con 60 exhibiciones y 26 aviones restaurados, entre los que se encuentran aeronaves de combate y de ataque.

También puedes entrar al centro de comando donde se encontraban los capitanes y almirantes de la embarcación.

El costo de entrada al museo es de 18 dólares para niños de seis a 12 años y de 26 dólares para mayores de 12 años. Si quieres subir a uno de los simuladores de vuelo de un avión de combate el costo es de ocho dólares.



Seaport Village

Cerca de los rascacielos de San Diego se encuentra una encantadora villa marítima con vista a la costa rocosa.

Puedes aprovechar tu visita a la villa para comer en uno de los restaurantes y puestos de la costa y disfrutar de los artistas que ofrecen espectáculos durante las tardes.

Si viajas en automóvil, será mejor que evites el costoso estacionamiento de Seaport Village y mejor camines desde un punto cercano de la ciudad.

