10 consejos útiles para un viaje verdaderamente mágico a Walt Disney World

Walt Disney World es uno de los destinos de viaje más soñados y este 2022 continúa la celebración por su 50 aniversario en Orlando, Florida.

Con cuatro parques temáticos, decenas de espectáculos en vivo, restaurantes exquisitos y hoteles para el descanso, no hay duda de que tus vacaciones serán sumamente especiales. Pero si quieres vivir la magia en todo su esplendor, hay algunas cosas que facilitarán tu viaje y lo harán una experiencia verdaderamente mágica.

Disney World Latino invitó a Vive USA a la fiesta del 50 aniversario. Estos son 10 consejos de utilidad.

1. Descarga la app My Disney Experience

Tu viaje de ensueño a Walt Disney World comienza por descargar la app My Disney Experience. Tras ingresar algunos datos, tendrás acceso a la mejor plataforma para organizarlo.

Tiene los horarios de apertura y cierre de cada parque; incluyendo los horarios extendidos para huéspedes de hoteles Disney. También encontrarás un mapa muy útil con la ubicación de cada atracción y su concepto.

A través de la app podrás hacer la fila virtual para la atracción más nueva: la montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Nos encantó que tiene los horarios de los shows, atracciones recomendadas, un espacio para los tickets digitales, puedes abrir la puerta de tu habitación con ella, tienes toda la información de tu hotel y puedes ordenar comida desde ahí.

2. Considera Disney Genie +

Es un servicio de pago que sustituye al FasPass+ anterior. Mediante él podrás ver las próximas horas disponibles para varias atracciones selectas y usar la entrada Lightning Lane para saltarte filas en cuatro parques temáticos. “En promedio, los visitantes pueden ingresar a 2 o 3 atracciones o experiencias al día por la entrada Lightning Lane si hacen la primera selección temprano”, anotan.

Cuesta $15 dólares extra.

3. Lleva ropa refrescante y tenis cómodos

Walt Disney World Resort es del tamaño de la ciudad de San Francisco. Tiene cuatro parques de diversiones, dos parques acuáticos, el conglomerado comercial Disney Springs y 31 hoteles y villas donde puedes hospedarte.

Tan sólo recorrer los cuatro parques será una aventura que requerirá de caminatas desde la mañana hasta al anochecer. Prepara tenis cómodos, ropa refrescante e hidrátate constantemente.

4. Visita un parque por día (programa un descanso)

Si está dentro de tus posibilidades, recomendamos que tomes un día de descanso por cada dos días de visita a los parques, sobre todo si vas con niños pequeños o con adultos mayores. Recorrer los cuatro parques en días continuos será muy pesado para tu cuerpo y quizá no disfrutes los últimos parques tanto como los primeros.

5. Inicia con tu parque favorito

Visita primero tu parque favorito para tener toda la energía en los espectáculos de tu interés. Si no tienes un favorito, inicia con Magic Kingdom: tiene las atracciones y espectáculos más clásicos y el espectáculo nocturno Enchantment en el Castillo de Cenicienta.

6. Lleva una batería recargable (e impermeable)

Querrás tomar fotos y video todo el tiempo. Eso, sumado a las veces que entras a la aplicación y envías mensajes acabará con tu batería. Viaja con una batería recargable para que puedas tomar fotos del show nocturno.

Si viajas en temporada de lluvias, también lleva un impermeable

7. Lleva una botella para rellenar con agua y snacks

En Disney World hay bebederos donde podrás rellenar tu botella de agua.

Seguridad te permitirá ingresar con tus alimentos y snacks, siempre y cuando no se encuentren en recipientes de vidrio y no requieran calefacción, refrigeración o control de temperatura. Lleva tus alimentos en envases de plástico desechable.

Se sugiere ingresar nueces, semillas, fruta, sándwiches, galletas, jugos y agua simple. Te mantendrán satisfecho y con energía.

8. Si puedes, hospédate en un hotel Disney

Si te hospedas en un hotel Disney, puedes entrar más temprano a los parques que el resto de los visitantes. Asimismo, hacer uso de los autobuses y monorriel para trasladarte. Aprovecha este beneficio y explora el resort.

9. Pide tus comidas en la app My Disney Experience

La aplicación My Disney Experience será tu mejor aliada a la hora de comer. Podrás ver los restaurantes e instalaciones de comida que te quedan cerca, revisar su menú, los precios y ordenar desde ahí.

Cuando tu orden esté lista, la app te avisará. Es una gran opción para ahorrarse filas y tiempo, que en Walt Disney World es oro.

10. Regálate una cena en uno de sus restaurantes

Walt Disney World no sólo tiene los mejores parques de diversiones, también cuenta con restaurantes de primer nivel que darán experiencias gastronómicas espectaculares a tu viaje. Topolino’s Terrace– Flavors of the Riviera, ubicado en Disney 's Riviera Resort, ofrece comida gourmet francesa e italiana suprema. Si vas al atardecer, te maravillarás con el paisaje. Puedes llegar al restaurante a través del teleférico Disney 's Skyliner.

Disney’s Contemporary Resort fue el primer hotel de Disney World. Se inauguró en 1971 y en honor a sus 50 años abrió el restaurante Steakhouse 71. Su menú es protagonizado por deliciosos cortes de carne que puedes acompañar con uno de los múltiples vinos ofrecidos en la carta.

La fantasía de conocer el espacio está un paso más cerca al entrar a Space 220, el nuevo restaurante del parque Epcot en Walt Disney World de Orlando, Florida.

El equipo de Disney Imagineers creó un recinto que combina lo mejor de escenarios espaciales y comida norteamericana gourmet para deleite de sus comensales. El costo del almuerzo para un adulto comienza en los $55 dólares con entrada y plato principal.

Para visitar los restaurantes, conviene hacer una reservación por adelantado en línea o a través de la aplicación My Disney Experience. Recuerda que los lugares están limitados y es mejor asegurar tu lugar antes de la fecha de visita.