10 datos sobre Huntington Beach, la playa más cercana a Disneyland

Uno de los rincones de California que puede hablar de la identidad del estado es sin lugar a duda Huntington Beach, su estilo relajado, el surf y la buena vibra en el ambiente, convierten a Surf City USA en una visita obligada.

Te compartimos 10 hechos que permiten saber un poco más de este gran destino que una vez que los descubras será tus favoritos.

1. Tiene 16 kilómetros de costa ininterrumpida la cual puedes disfrutar desde la playa tomando el sol, surfeando, caminando o en bicicleta.

2. En 2015 fue nombrada como la “Mejor playa de América" por la revista TIME.

3. En 2016, los lectores de la publicación Coastal Living la catalogaron como la "mejor playa de la costa oeste". No es de sorprenderse pues en Huntington Beach se pueden realizar un sinfín de actividades recreativas.

4. Posee cuatro propiedades hoteleras frente al mar: The Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa, The Waterfront Beach Resort, un hotel Hilton, Paséa Hotel & Spa y Kimpton Shorebreak Hotel. Todos estos hoteles complementan su Excelente ubicación con un servicio de primer nivel donde hacen sentir a todos literalmente, en su casa de la playa.

5. La época ideal para visitar es todo el año, esto es por su clima casi perfecto: generalmente soleado, seco y fresco. En el verano, las temperaturas rara vez exceden los 29 °C, y en el invierno, rara vez caen por debajo de 4 °C.

6. Es la Ciudad del Surf por excelencia: Huntington Beach es famosa por su oleaje ideal para practicar surf que atrae a surfistas profesionales y aficionados de todo el mundo. Junto a la Main Street (Calle Principal), visita el International Surfing Museum (Museo del Surf Internacional). Es el lugar ideal para aprender sobre la fascinante historia y cultura del surf. No dejes de inscirbirte a una lección de surf para entrar en comunión con el destino.

7. Es la playa más cercana a Disneyland, a solo 20 minutos. Huntington Beach es el complemento idóneo a tu visita a los parques de diversiones, puedes relajarte unos días después de haberlos recorrido o bien intercalar días entre tus visitas.

8. Cerca de interesantes destinos californianos. Toma la carretera y llega en 45 minutos a Los Ángeles o en una hora a San Diego.

9. Es el punto perfecto para un viaje al sur de California. Huntington tiene toda la esencia californiana en su territorio.

10. La diversión está a la orden del día y en todo lugar ya que cuenta con una escena vibrante en el centro, mercados al aire libre, restaurantes frescos y únicos, lujo relajado y compras únicas, todo a corta distancia entre sí. Conoce más de este vibrante destino en: https://www.surfcityusa.com/