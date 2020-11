10 datos sobre Wall Street, el corazón financiero de Nueva York

Entre los miles de atractivos que presume Nueva York se encuentra un centro financiero y referente empresarial icónico, no sólo en la ciudad o en Estados Unidos en general, sino en todo el mundo.

Nos referimos a Wall Street, el distrito financiero de Nueva York y hogar de la principal casa de valores, ubicado en el bajo Manhattan, entre Broadway y East River.

La apertura de la bolsa de valores (NYSE) convirtió a Wall Street y a Nueva York en sinónimos de dinero y éxito y consolidó a esta última como una de las ciudades más poderosas a nivel internacional.

Si estás planeando visitar este lugar en tu próximo viaje a la Gran Manzana, asegúrate de no estar sólo familiarizado con el nombre, sino de conocer su interesante historia y datos curiosos que lo han llevado a ser lo que actualmente es desde su fundación hace más de 228 años.

Sigue leyendo para conocer algunos facts, según The Wall Street Experience y Forbes.

1. Fundación de la NYSE

La bolsa de valores tiene sus orígenes en 1792, cuando los residentes más acaudalados de Manhattan se reunían bajo un árbol, donde 24 intermediarios financieros y especuladores se encontraban para comerciar informalmente.

Estos hombres comerciaban en bonos, billetes de lotería y acciones de las compañías que ya existían en ese entonces. Más adelante estos mismos residentes firmaron el Acuerdo Buttonwood en donde establecieron hacer negocios sólo entre ellos, no competir y fijaron horarios de comercio. El acuerdo se transformó en la New York Stock & Exchange Board y en 1863 cambió a New York Exchange (NYSE).

2. Nombre original

El centro financiero originalmente fue nombrado como Waal Straat por los holandeses cuando Nueva York era un asentamiento holandés conocido como New Amsterdam.

Se cree que el nombre de Wall Street se originó por un muro que protegía el área holandesa de los británicos.

3. Construcción del edificio de la bolsa de valores

Actualmente el edificio de la bolsa está donde estuvo el histórico árbol. Fue construido en 1903. Cuando se inauguró, era considerado como el espacio interior más grande del país.

4. Sólo ha cerrado cuatro veces en su historia

La NYSE cerró en cuatro ocasiones de forma presionada.

- El primer cierre se dio el 31 de julio de 1914 durante cuatro meses, el periodo más largo de su historia.

- En 1888 cerró por dos días debido a un corte de energía relacionado con el clima.

- El 11 de septiembre de 2001 cerró por cuatro días.

- Durante dos días, en 2012, cerró debido a los desastres que ocasionó el huracán Sandy.

5. Era un lugar abierto al público

Actualmente la bolsa de valores está cerrada a los turistas. Cerró su acceso público después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en la Zona Cero. Antes, los invitados podían hacer recorridos por el edificio y ver la sala de operaciones en acción.

6. No todas las operaciones se llevan a cabo en la sala

Debido al avance de la tecnología, casi el 90 por ciento de las transacciones de Wall Street se realizan en línea.

7. Salario bancario

Las ganancias de los empleados, entre personal administrativo y de apoyo, como se les conoce, es superior a las de un empleado promedio estadounidense. De acuerdo con Forbes, el salario promedio es de $300 mil a $400 mil dólares.

8. La membresía más cara se vendió en 2005

Miles de millones se trabajan diariamente, pero el récord se rompió el 1 de diciembre de 2005 cuando se vendió una membresía por $4 millones de dólares.

Las membresías permiten a los compradores negociar en el mercado de valores o comprar un asiento. La segunda membresía más cara se vendió en 1987 por $1.5 millones.

9. La fachada del edificio tiene su propio nombre

Su imponente fachada es más valorada que lo que hay en el interior. Y es que su arquitectura está inspirada en elementos renacentistas y arquitectura neoclásica romana que le dan una belleza sin igual, elegancia diseñada para transmitir verdad, confían y democracia.

Su principal escultura de mármol se llama Integridad que protege a las obras del hombre.

10. Incio y término de las operaciones

Las operaciones en Wall Street comienzan todos los días a las 9 am con el toque de una famosa campana ubicada en la sala de operaciones y terminan a las 4 pm con un segundo toque, pero este dado por algún personaje famoso o importante en el mundo empresarial.