22 increíbles razones para visitar la Ciudad de Nueva York en 2022

NYC & Company, la organización oficial de marketing turístico y oficina de convenciones y visitantes para los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York, reveló 22 Razones para Visitar NYC en 2022, destacando experiencias para los neoyorquinos, visitantes y delegados de reuniones para disfrutar a través de los cinco distritos este año. Éstas incluyen nuevos y próximos desarrollos y aperturas, así como clásicos de la ciudad, con hoteles, atracciones, arte y cultura, infraestructura, gastronomía, Broadway, y más.

“La Ciudad de Nueva York es conocida por sus constantes renovaciones y reinvenciones. En honor al 2022, estamos orgullosos de compartir 22 razones para visitar NYC este año, con este nuevo recurso que destaca algunas de las atracciones más nuevas e icónicas. Desde nuevos hoteles y restaurantes hasta próximas presentaciones de Broadway, exhibiciones y eventos, invitamos a los neoyorquinos y a toda nuestra comunidad mundial para que disfruten las increíbles ofertas que solo encontrarán en la Ciudad de Nueva York este año,” comentó Fred Dixon, Presidente y CEO de NYC & Company.

A continuación, encontrarás una selección de 22 razones para visitar la Ciudad de Nueva York en 2022.

1. 30 Aniversario de NYC Restaurant Week

NYC & Company celebrará a la industria gastronómica con el 30 aniversario de NYC Restaurant Week, comenzando en julio. El evento bianual comenzó en 1992 como un suceso de un fin de semana y ofertas solamente para almuerzos, durante la Convención Nacional Democrática, y desde entonces ha crecido más allá de una semana a un programa de cuatro semanas, sucediendo en una variedad de restaurantes desde comedores de vecindarios hasta lujosos restaurantes a través de los cinco distritos.

2. Más lugares para hospedarse

Este año, la ciudad tendrá disponibles más de 9,000 habitaciones nuevas de hotel, incluyendo el tan anticipado Aman New York, Fifth Avenue, el nuevo santuario urbano ubicado en Fifth Avenue; Ritz-Carlton, NoMad, una nueva experiencia inspirada por la esencia del nuevo Madison Square Park; y Hard Rock Hotel New York, una nueva propiedad que ofrece acceso exclusivo a lo mejor de Midtown Manhattan, se espera su apertura durante la primavera. Además, la marca Renaissance Hotels abrirá propiedades en Harlem y Flushing en los siguientes meses; se espera que Virgin Hotel New York City y Hotel Barrière Le Fouquet’s New York tengan su apertura este verano; Moxy Hotels abrirá propiedades en Lower East Side en Manhattan y en Williamsburg, Brooklyn más adelante este año; y se espera que The Fifth Avenue Hotel abra en otoño. Para más detalles, visita nycgo.com/hotels.

3. El regreso de los clásicos de la Ciudad de Nueva York

Desde atracciones reconocidas mundialmente, como La Estatua de la Libertad, hasta icónicos edificios y establecimientos, la Ciudad de Nueva York es hogar de muchas locaciones históricas para que los visitantes disfruten. Durante más de 90 años, personas de la alta sociedad, políticos, estrellas de cine y personas muy importantes, han visitado Bemelmans Bar, localizado en el Upper East Side dentro de Carlyle Hotel. El bar es mejor conocido por su extenso menú de cocteles, entretenimiento en vivo diario y decoración art deco. Los neoyorquinos y visitantes pueden disfrutar de otro favorito del vecindario, The Palm Court at The Plaza Hotel, famoso por su Té Vespertino. Desde su reapertura en 2014, este lugar atemporal ha renovado completamente su espacio con exuberante vegetación y presenta un nuevo menú inspirado por la oferta americana y un bar principal donde sirven cócteles artesanales. En Midtown Manhattan, los visitantes pueden encontrar el original (e icónico) hogar del glamour y entretenimiento de la ciudad, Rainbow Room. Desde 1934, el lugar de eventos ha sido anfitrión y servido platillos clásicos y contemporáneos a presidentes y algunas de las estrellas más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

4. Observa la Ciudad de Nueva York desde las alturas

Los observatorios siempre han sido parte del ADN de la ciudad, con clásicos como el Empire State Building y Top of the Rock. Algunos años después de la apertura del notable One World Observatory, la panorámica de la ciudad dio la bienvenida a Edge en Hudson Yards en 2020, el cual recientemente reveló una nueva experiencia que te dejará sin aliento con City Climb, la aventura más nueva para aquellos que buscan la adrenalina mientras disfrutan la vista de la ciudad desde 365 metros de altura. En otoño pasado, Summit One Vanderbilt abrió como el quinto observatorio de la ciudad, ofreciendo vistas espectaculares desde ASCENT, sus elevadores completamente de cristal. Este año, una nueva atracción virtual debutó con una vista panorámica única: RiseNY es una experiencia envolvente e interactiva, dando a los visitantes la oportunidad de observar la Ciudad de Nueva York mientras estás suspendido casi 10 metros sobre el aire.

5. Vuélvete internacional a través los distritos

Mundialmente, la Ciudad de Nueva York es conocida como una de las ciudades más ricas culturalmente y diversas, y es el hogar de muchos ciudadanos internacionales. A través de los cinco distritos, los visitantes pueden explorar y saborear las diferentes culturas que existen dentro de la ciudad. Desde Little Caribbean localizado en Flatbush, Brooklyn, y Little Sri Lanka en Tompkinsville, Staten Island, hasta Chinatown y Washington Heights, en Manhattan, los visitantes pueden vivir una experiencia internacional dentro de los dinámicos vecindarios a través de los distritos. Recientemente nombrado como uno de los “52 lugares para ir en 2022” por The New York Times, el distrito de Queens es hogar de una variedad de cocinas internacionales. Los visitantes pueden cenar a lo largo del tren 7 para expandir su paladar con una variedad de cocinas étnicas desde Europa del Este hasta japonesa. Para aquellos que buscan auténtica cocina italiana, Arthur Avenue en el Bronx, es el hogar de algunos de los mejores platillos de la ciudad. Para más detalles, visita nycgo.com/neighborhoods.

6. Una nueva era para los viajes aéreos

Las puertas de entrada a la Ciudad de Nueva York han pasado por fascinantes transformaciones incluyendo terminales completamente nuevas en LaGuardia Airport, Newark Liberty International Airport y John F. Kennedy International Airport. La nueva Terminal B en el Aeropuerto LaGuardia cuenta con 35 puertas además de nuevas tiendas y restaurantes, incluyendo Shake Shack y FAO Schwarz. La nueva Terminal C abrirá en LaGuardia en los próximos meses. Y más adelante este mismo año, Newark Liberty International Airport debutará una Terminal A renovada, ofreciendo 33 puertas nuevas directamente conectadas a un estacionamiento multinivel. En los próximos meses, Newark será pionero con un nuevo sistema inteligente de tren elevado de 1.6 kilómetros de longitud, el cual ayudará a reducir las emisiones de gas invernadero y con el congestionamiento vial. La Terminal 8 en JFK International Airport debutará en diciembre con 12,000 metros cuadrados de espacio nuevo y renovado, funcionando para American Airlines y British Airways. Las construcciones también comenzarán este año dentro de la Nueva Terminal Uno en JFK, se espera que abra en 2026.

7. Una ciudad más verde

La sostenibilidad es de lo más importante para la ciudad, y lo demuestra con el recientemente renovado y ampliado Javits Center debutando un techo verde de vanguardia con 28,300 metros cuadrados. El techo se ha convertido en un santuario para la vida silvestre, incluyendo 35 especies de aves, cinco especies de murciélagos y miles de abejas. Los delegados de reuniones y visitantes pueden agendar un tour para conocer más acerca de los esfuerzos del establecimiento para reducir el consumo de energía. Mientras tanto, el parque público más nuevo de la ciudad, Little Island, ubicado cerca del Meatpacking District, ofrece espacios tranquilos para que los visitantes y residentes exploren, espacios para eventos y presentaciones culturales en vivo, y vistas del río. Y Central Park, uno de los espacios verdes más icónicos del mundo, ha creado Central Park Climate Lab en conjunto con Yale School of the Environment y Natural Areas Conservancy para desarrollar nuevas investigaciones y herramientas para ayudar a los parques urbanos a manejar los intensos impactos del cambio climático. Para más, visita nycgo.com/green.

8. Nuevas Experiencias Culinarias

A través de los distritos, los visitantes y residentes pueden encontrar una lista de aperturas de nuevos restaurantes y el regreso de algunos de los favoritos de la Ciudad de Nueva York. Washington Heights recientemente dio la bienvenida a un nuevo lugar en el vecindario, Dutch Baby Bakery, una panadería propiedad de una sola mujer, donde ofrecen productos recién horneados y de temporada como pasteles, tartas y pan artesanal, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del área. Rowdy Rooster, un lugar de comida rápida donde ofrecen pollo frito con especias de la India, localizado en East Village, abre hoy 22 de febrero; Place des Fêtes, un restaurante con inspiración española, abrirá este mes en Clinton Hill, Brooklyn; Makina Café, el primer restaurante móvil de cocina de Etiopía y Eritrea, abrirá un restaurante con servicio completo en Sunnyside, Queens, a principios de abril; también en abril, Eisenberg’s Sandwich Shop, una barra de sándwiches de 91 años en Manhattan, reabrirá bajo un nuevo nombre, S&P; Keith McNally y Daniel Boulud están trabajando en conjunto para reabrir Augustine con un nuevo nombre esta primavera en el Financial District. Para más detalles, visita nycgo.com/dining.

9. Atractivas exhibiciones debutando este año

Hasta el 14 de agosto, el American Museum of Natural History exhibirá Sharks, presentando modelos de tamaño real, fósiles, exhibiciones interactivas y más. A partir del 11 de marzo, el National Museum of the American Indian presentará Dakota Modern: The Art of Oscar Howe, una exhibición retrospectiva que sigue el desarrollo artístico de uno de los pintores nativos americanos más innovadores del siglo 20, Oscar Howe. En abril, Jean-Michel Basquiat: King Pleasure debutará en Starrett-Lehigh Building. La exhibición incluirá más de 200 pinturas, dibujos y artefactos nunca antes vistos y raramente exhibidos, para compartir la historia del artista nacido en Brooklyn. A partir del 6 de abril, Whitney Museum estará celebrando su 80vo Whitney Biennial, Quiet as It’s Kept, presentando una variedad de artistas intergeneracionales exhibiendo una constelación de arte e ideas que son vigentes hoy en día. Los fanáticos de la historia de la moda podrán recibir una clase de moda estadounidense este mayo en The Met Fifth Avenue, a través de la segunda mitad de la exhibición In America de Costume Institute, An Anthology of Fashion con moda de mujeres y hombres del siglo 18 hasta la actualidad. También en mayo, The Museum of Modern Art (MoMA) presentará Henri Matisse: The Red Studio, una exhibición enfocada en The Red Studio (1911) de Matisse - una pintura que ha permanecido entre las obras de arte más importantes de MoMa desde que fue adquirida en 1949- con trabajo nunca antes visto y pinturas y dibujos relacionados. Este junio, High Line estrenará la primera escultura pública del artista Meriem Bennani, Windy (2022). La escultura fue inspirada por la experiencia de caminar a través del High Line. El 1 de julio, Brooklyn Museum será anfitrión de su primera exhibición de estudio dedicada al difunto artista y diseñador Virgil Abloh. La exhibición, Virgil Abloh: “Figures of Speech,” mostrará una mezcla de moda, videos, bocetos y más, de casi dos décadas de la carrera del creador. Para más, visita nycgo.com/museums.

10. Los artistas y aclamadas historias regresan a Broadway

No existe ningún negocio como el negocio del entretenimiento, y este año, Broadway será hogar de algunas de las mejores y más brillantes estrellas del entretenimiento. Hugh Jackman llega nuevamente a Broadway para el regreso de The Music Man; Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick participarán en el resurgimiento de Broadway de Plaza Suite de Neil Simon, con pre-estreno el 25 de febrero; el 22 de marzo, Darren Criss y Laurence Fishburne se unen al escenario para el regreso de American Buffalo; y Daniel Craig hará su anticipado regreso al escenario el 29 de marzo para Macbeth. También habrá regresos por tiempo limitado de presentaciones de Broadway como For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow Is Enuf, a partir del 1 de abril; Hangmen, con pre-estrenos a partir del 8 de abril; y la novel más vendida The Kite Runner llega a Broadway por primera vez este verano. Para más información, visita nycgo.com/broadway.

11. La Ciudad de Nueva York como la viste en televisión

Las series de televisión más memorables e icónicas basadas en la Ciudad de Nueva York reaparecieron recientemente en la pantalla chica. Con el regreso de Gossip Girl y And Just Like That, los fans pueden explorar la ciudad que es hogar de Serena van der Woodsen (y del nuevo elenco de Gossip Girl) y Carrie Bradshaw y sus amigas. Los aficionados de Gossip Girl pueden tomar uno de los tours de On Locations para conocer algunos de los sitios donde la famosa serie fue grabada, incluyendo los escalones del Met y Grand Central Terminal; los fans de Sex and the City pueden tomar el tour oficial, el cual incluye una visita a Buddakan o comer cupcakes en Magnolia Bakery.

12. De compras en la Ciudad de Nueva York

Este otoño, los visitantes podrán conocer la nueva tienda de Tiffany & Co. en el 727 Fifth Avenue en Midtown Manhattan. La tienda cuenta con impactantes instalaciones, productos exclusivos y la reapertura de The Blue Box Café, donde los clientes pueden disfrutar desayunos. También pueden visitar las tiendas departamentales más icónicas de la ciudad como Macy’s Herald Square, Nordstrom NYC, Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman y Saks Fifth Avenue. Para información adicional, visita nycgo.com/shopping.

13. Nuevos y Mejorados Museos e Instituciones Culturales

Este verano abrirá en Times Square el primer museo permanente dedicado a Broadway. Museum of Broadway celebra la historia de Broadway y ofrece un vistazo tras bastidores de la creación de sus producciones. En Corona, Queens, Louis Armstrong House Museum se encuentra bajo proceso de expansión tanto física como programática para un nuevo centro cultural, se espera que sea inaugurado más adelante este año; contará con una exhibición interactiva, colecciones de archivo, un club de jazz de 68-asientos y una tienda. El Bronx Children’s Museum celebra la curiosidad natural, creatividad y compasión que tienen todos los niños, y también abrirá este año después de mudarse a su nuevo hogar en Mill Pond Park. Para más detalles, visita nycgo.com/museums.

14. Festivales y fiestas que regresarán este año

La Ciudad de Nueva York es hogar de algunos de los eventos más grandes del mundo dentro de varias industrias. En el calendario de arte y cultura, el Afrofuturism Festival, con más de 80 eventos, tendrá su lugar en Carnegie Hall a finales de marzo, mientras que Asia Week, una celebración del arte asiático a través de la metrópoli de Nueva York, sucederá del 16 al 25 de marzo. El Festival del 10mo Aniversario de NYCxDESIGN será del 10 al 20 de mayo, brindando un escenario mundial para los diseñadores, fabricantes, artistas y productores para mostrar sus creaciones más grandes y nuevas. Las celebraciones del arte continuarán con el Tribeca Festival del 8 al 19 de junio; “Conscious Carnival,” Letsgetfr.ee, en agosto; y New York Fashion Week regresará en septiembre, preparando el escenario para que los diseñadores del mundo presenten sus diseños más recientes. Para más, visita nycgo.com/events.

15. Áreas de comida con exquisitas ofertas internacionales y los favoritos de NYC

Singapore Hawker Center, una enorme área de comida con inspiración de Singapur, abrirá próximamente en Midtown para ofrecer una cocina auténtica y tradicional de 18 vendedores de comida callejera, incluyendo Douglas Ng de Fishball Story; Chris Hooi de Dragon Phoenix; y Ah Tai, conocido por su pollo con arroz Hainan. Este otoño, la Fundación James Beard también abrirá su espacio con 18 puestos y aproximadamente 1,500 metros cuadrados en Pier 57, presentando negocios locales y ofertas de emprendedores gastronómicos. Además, los visitantes que lleguen a Moynihan Train Hall pueden elegir entre una docena de vendedores en el Moynihan Food Hall, incluyendo Sauce Pizzeria, E.A.K. Ramen, Magnolia Bakery, H&H Bagels y Jacob’s Pickles—y pronto podrán disfrutar del mercado completo, un área de comida renovada y tres restaurantes distintivos.

16. Conoce lo nuevo en Staten Island

Este es el mejor momento para subirse al ferry y visitar Staten Island. El aclamado Clinton Hall abrió sus sexta cervecería en la ciudad en Empire Outlets al lado de MRKPL Culinary Market, ofreciendo a los clientes una amplia selección de cerveza artesanal, vino, cócteles y comida. El nuevo equipo de baseball Staten Island Ferry Hawks comenzará a jugar en Atlantic League of Professional Baseball este verano. El equipo fue nombrado así en honor al icónico ferry y los halcones que son nativos de la isla. Además de una nueva flota de Staten Island Ferry, la ruta St. George recientemente inaugurada del NYC Ferry ahora ofrece una pintoresca y conveniente ruta directa a Battery Park City y Midtown West en Manhattan. Para más detalles, visita nycgo.com/statenisland.

17. Celebraciones del Orgullo durante todo el año y en toda la ciudad

Como el lugar de origen del moderno movimiento de los derechos LGBTQ+, la Ciudad de Nueva York es orgullosamente el centro de las celebraciones del orgullo cada junio, y durante todo el año. HAGS, el primer restaurante LGBTQ+ de lujo, abrirá sus puertas este año en East Village. La Ciudad también es anfitriona del evento anual NYC Pride March sucediendo el 26 de junio. Una de las marchas del orgullo más grandes del mundo, el evento anual atrae decenas de miles de participantes y millones de espectadores cada año. Las celebraciones continuarán en los distritos más allá de Manhattan, incluyendo el nuevo Queens Pride Parade el 5 de junio, la celebración Brooklyn Pride el 11 de junio, y más celebraciones que están por anunciarse. Para conocer más, visita nycgo.com/lgbtq.

18. Un nuevo y modernizado Centro de Artes Escénicas llega al escenario

Las artes escénicas de la Ciudad de Nueva York están haciendo algo más que un regreso en 2022. Aquellos que buscan descubrir nuevos artistas emergentes darán la bienvenida nuevamente a Amateur Night at the Apollo Theater en Harlem este mes después de una pausa de dos años. The Apollo también se encuentra bajo la primera expansión en su historia, con la inauguración del nuevo Victoria Theater este otoño. El teatro contará con dos espacios nuevos para presentaciones y estará disponible para los artistas locales y organizaciones de arte ubicadas en NYC. En abril, la compañía de teatro The Barrow Group abrirá unas nuevas instalaciones en Midtown Manhattan, donde cuentan con más de 1,200 metros cuadrados para estudios de ensayo y un nuevo teatro. David Geffen Hall, parte del Lincoln Center y New York Philharmonic, reabrirá sus puertas al público este otoño, después de una renovación completa. Para más, visita nycgo.com/performingarts.

19. Explora los espacios al aire libre a través de los cinco distritos

Disfruta la belleza de los espacios al aire libre sin salir de la ciudad, con una amplia lista de ofertas de la naturaleza. Esta primavera, visita el florecimiento anual de los cerezos en Brooklyn Botanic Garden y el sendero del East River en Roosevelt Island. Ya que cada árbol sólo florece por una semana, asegúrate de revisar el sitio de Observación de Cerezos para planear tu visita. No te pierdas el espectáculo hortícola de The Orchid Show en el New York Botanical Garden en el Bronx, el cual llenará el histórico Enid A. Haupt Conservatory con miles de orquídeas drásticamente exhibidas. Muy cerca, los aventureros pueden visitar Treetop Adventure en el Bronx Zoo, abriendo nuevamente esta primavera. Y para atrapar algunas olas, visita Rockaway Beach en Queens, conocido como el destino surfista de la ciudad, donde también encontrarás áreas de juego y otras actividades al aire libre, como canchas de basketball y volleyball, campos de baseball, y más. Para más detalles, visita nycgo.com/outdoors.

20. Experiencias de bienestar y rejuvenecedoras

Este 2022 encuentra la tranquilidad en los abundantes lugares de bienestar dentro de la ciudad. El Winter Spa en el hotel The William Vale, solo por temporada, ofrece a sus invitados la mejor experiencia de spa con saunas privadas al aire libre y con árboles de enebro, las cuales cuentan con domos con ventanas panorámicas y jacuzzis para relajarte y recargarte. Governors Island cuenta con 20 experiencias de bienestar para elegir en QCNY— inaugurándose el 4 de marzo – incluye varias saunas, y ofertas para tratamientos y masajes. Adicionalmente, abriendo en primavera, el spa en el nuevo hotel Aman New York cuenta con tres pisos de experiencias rejuvenecedoras, incluyendo una piscina techada de aproximadamente 20 metros, dos spas y una terraza al exterior.

21. Una Ciudad más accesible

La Ciudad de Nueva York tiene como misión hacer el destino más accesible para todos. Algunas de las obras más importantes de Broadway, incluyendo The Lion King, Aladdin y Come From Away han implementado presentaciones amigables con el autismo, con ajustes como reducción de ruidos estremecedores y eliminando la luz estroboscópica que alumbra sobre la audiencia. Contento, un restaurante que abrió en East Harlem el pasado junio, fue diseñado para ser accesible para todos. Las instalaciones incluyen barras de mostrador más bajas para aquellos en silla de ruedas, un código QR en el menú para que las personas con deficiencia visual puedan escanear en su teléfono para obtener la lectura en voz alta del menú, y baños en el mismo piso del restaurante. El Intrepid Sea, Air & Space Museum cuenta con muchos programas gratuitos para los visitantes con discapacidad de desarrollo, los cuales se llevan a cabo durante domingos seleccionados del año, alternando cada mes entre programación virtual y presencial. Para más información, visita nycgo.com/accessibility.

22. Eventos deportivos mundialmente famosos

La Ciudad de Nueva York es hogar de algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, tanto para espectadores como para participantes. El NYCRuns Brooklyn Marathon & Half Marathon se llevará a cabo el 24 de abril, dando a los corredores la oportunidad de explorar el distrito desde North Williamsburg y junto a la costa, antes de terminar en Prospect Park. El 1 de mayo, los entusiastas del ciclismo pueden tomar las calles en el TD 5 Boro Bike Tour, paseándose por las calles de la Ciudad de Nueva York sin tráfico. Desde 1978, las estrellas más importantes del tenis han jugado en el US Open en USTA Billie Jean King National Tennis Center ubicado en Flushing Meadows Corona Park, Queens, y este año el torneo se llevará a cabo del 29 de agosto al 11 de septiembre. Y el evento deportivo más relacionado a la Ciudad de Nueva York es el TCS New York City Marathon, una carrera anual de 42 kilómetros que sucede el 6 de noviembre y también lleva a los competidores a través de los cinco distritos. Para conocer más, visita nycgo.com/sports.

El programa Key to NYC exige comprobante de vacunación para todos los trabajadores y clientes de 5 años o más para los lugares cerrados como restaurantes, gimnasios, entretenimiento y ciertos espacios de reuniones. Los clientes deberán visitar el sitio web de cada lugar para conocer detalles adicionales acerca de los protocolos de seguridad.

Para conocer la lista actualizada de lo que hay abierto a través de los cinco distritos, visita nycgo.com/whatsopen.

Con información de NYC & Company y Brands Travel.