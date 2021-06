360 Chicago, el mirador de vértigo que te inclina sobre el cristal

Chicago también es llamada la ciudad de la arquitectura. Sus impresionantes rascacielos conforman un paisaje digno de admirar desde el tour de botes y desde plataformas de observación.

Si aún no sabes qué mirador elegir, considera optar por 360 Chicago. Está ubicado en el piso 94 del edificio John Hancock Center, en el 875 de Avenue Michigan.

Prepárate para una experiencia emocionante donde podrás admirar la ciudad a 304 metros de altura desde Magnificent Mile. Su función TILT te inclinará sobre el cristal para darte una experiencia de vértigo. En un día claro, se pueden ver 4 estados desde la plataforma.

Horarios y costos de 360 Chicago

Los costos para disfrutar del mirador 360 van desde los $30 dólares para la admisión general; $35 dólares con la experiencia de inclinación TILT y $40 dólares por el acceso total que incluye entrada, viaje TILT y una bebida o helado en el Bar 94.

Los horarios de acceso son:

Lunes a jueves: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Viernes y sábados: 9:00 a.m. a 11 p.m.

Domingo: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La última entrada es 1 hora antes del cierre. Compra tus boletos en https://360chicago.com/.

Puedes conseguir entradas de descuento si compras el Chicago CityPass.

Disfruta de su Bar 94

Si, después de emocionarte en el mirador, quieres relajarte, pasa a su Bar 94 para disfrutar de una cerveza de Revolution Brewing y cócteles personalizados de KOVAL Distillery.

También puedes encontrarte con clases de yoga desde las alturas, exposiciones fotográficas y eventos que realzan la cultura de Chicago.

Chicago es una de las ciudades favoritas de los turistas que viajan a Estados Unidos y cada vez más personas la consideran tan vibrante como Nueva York en cuanto a atracciones.

Y es que la Ciudad de los Vientos tiene imponentes edificios que conforman un paisaje espectacular con el río, arte urbano en las calles, playas para la diversión infinita, miradores de vértigo, museos con amplias colecciones y una escena gastronómica de altura.

Tiene todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones envidiables. Entre sus principales atracciones están: Cloud Gate, The Art Institute of Chicago, Navy Pier, Gino’s East y Portillo’s, Skydeck y Field Museum of Natural History.