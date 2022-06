5 razones para vivir el verano con vacaciones en Colorado

Colorado es uno de los estados más hermosos para visitar en Estados Unidos. Es famoso por albergar los resorts de ski más importantes del país durante el otoño y el invierno, pero el destino también ofrece maravillosas atracciones para el verano.

Andrea Blankenship, Directora de Turismo Internacional de la Oficina de Turismo de Colorado, invita a los mexicanos a visitar el estado en esta estación del año.

“La gente conoce Colorado por el esquí, pero queremos que se queden también en el verano. El verano en Colorado es absolutamente mágico. Creo que es mi temporada favorita y recomiendo experimentarlo”, señala en entrevista con Vive USA.

El verano es la oportunidad ideal para maravillarse con los parques nacionales o realizar actividades al aire libre como escalar, andar en bicicleta, recorrer los senderos a caballo y visitar los museos.

Incluso los resorts de esquí tienen una atractiva oferta turística. El verano transforma a Vail en un destino con paisajes infinitos, festivales gastronómicos, conciertos y actividades para niños. “Es como un parque de aventuras”, comparte Blankenship.

Si ya visitaste Colorado, este también es un buen momento para volver y disfrutar de nuevas experiencias como los recorridos en tren con techos de vidrio, ir a monumentos nacionales, ver las flores silvestres en Yankee Boy Basin o las cascadas Bridal Veil en Telluride.

Estas son 5 experiencias por las que vale la pena visitar Colorado en verano.

1. Parques nacionales

El estado de Colorado tiene paisajes que son verdaderamente memorables: desde desiertos y bosques hasta tierras infinitas de dunas.Si estás por visitarlo, tómate un tiempo para recorrer sus parques nacionales. Recuperarás la capacidad de asombro y volverás con postales maravillosas en tu memoria.

Hay cuatro parques nacionales:

1) Parque Nacional de las Montañas Rocosas, un homenaje a la belleza enmarcado por las Montañas Rocosas con bosques profundos, lagos cristalinos y fauna.

2) El Parque Nacional Mesa Verde es muy popular en Estados Unidos porque durante más de 700 años, el pueblo ancestral anasazi construyó viviendas de adobe, algunas de las cuales se conservan hasta hoy.

3) El Parque Nacional y Reserva Great Sand Dunes fue nombrado así en 1992 para proteger las dunas más extensas de América del Norte. No obstante, también hay pastizales, bosques y tundra.

Las grandes dunas de arena son accesibles todo el año. Puedes acampar en Piñon Flats, deslizarte en la arena, escalar picos montañosos y maravillarte con lagos.

4) El Parque Nacional Black Canyon del Gunnison tiene acantilados empinados. Se estima que este cañón se empezó a formar hace dos millones de años, cuando el viento y el río Gunnison erosionaron las rocas.

También es un Parque Internacional de Cielo Oscuro y puedes llevar tu telescopio para mirar las estrellas. Verano es una estación ideal para la pesca, el senderismo, paseos a caballo o en kayak.

2. Denver

Los días de verano en Denver oscilan entre los cálidos y lluviosos. Cuando el cielo está despejado, el verano es una gran temporada para recorrer esta ciudad a pie gracias a sus senderos regionales. Mile High City también cuenta con más de 5,000 acres de parques y avenidas tradicionales.

La Ruta de la Cerveza y los restaurantes en Larimer Square enamorarán a los foodies. Hay terrazas y bares con vistas espectaculares.

Para los amantes del arte, nada mejor que visitar el Denver Art Museum que cada temporada renueva exhibiciones. Hasta el 5 de septiembre de 2022, Carla Fernández Casa de Mod presenta “A Mexican Fashion Manifesto”. También está Modern Women/Modern Vision: Works from the Bank of America Collection con más de 100 imágenes de mujeres artistas.

También es recomendable ir a Red Rocks Park & Amphitheatre, una sala de conciertos al aire libre integrada en una estructura rocosa a 10 millas de Denver. No hay otro en el mundo como el que se forma naturalmente aquí. Se organizan conciertos, presentaciones y noches de diversión que atraen a turistas de Estados Unidos y del mundo. Puedes consultar la cartelera en https://www.redrocksonline.com/.

3. Festivales

El verano es temporada de festivales en Colorado. Algunos son el Festival de la Lavanda (24-26 junio), Festival del Orgullo (25-26 de junio), Festival de las Artes (1-3 de julio), Festival de las Artes Callejeras (15 de julio), entre otros.

4. Roadtrips y aventura al aire libre

Colorado tiene 26 caminos panorámicos ideales para que un roadtrip visites sitios históricos y hectáreas de paisajes majestuosos que abarcan “cañones de roca roja, picos de las Montañas Rocosas y praderas bañadas por el sol”.

5. Paseos en tren

Los turistas pueden conocer los paraísos naturales más recónditos de Colorado en viajes en tren que incluyen comidas, entretenimiento y techos de vidrio para no perder ningún detalle de las postales escénicas.

Quienes prefieren conocer la historia y cultura del estado también pueden tomar paseos en tren mientras disfrutan de los mejores vinos y cervezas de la región. En este enlace te contamos cuáles son los paseos más populares.