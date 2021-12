6 consejos para viajar con niños este invierno

La temporada invernal es un gran momento para visitar destinos llenos de espíritu navideño, ideales para crear recuerdos invaluables con los más pequeños de la familia. Es por eso que Despegar, la empresa de viajes online líder de Latinoamérica, te trae estos consejos para que puedas disfrutar al máximo estas vacaciones con tus hijos.

- Inclúyelos en la planeación: Viajar desde pequeños ofrece experiencias inolvidables, así que deja que se involucren y se emocionen con la planeación y ejecución del viaje.

Puedes animarlos a preparar su maleta y a pensar qué sitios visitar y qué actividades les gustaría realizar; para esto es recomendable activar las alertas y notificaciones de aplicaciones móviles de viaje, como la de Despegar, para conocer en tiempo real ofertas de acuerdo con sus intereses.

Además, durante el viaje contempla juegos y actividades que los diviertan, esto hará más llevadero el viaje y evitará berrinches por cansancio sobre todo si es un viaje largo.



- Sé flexible: El viajar con niños implica tener la mente abierta y ser muy flexible, ya que en cualquier momento, los planes se tienen que adaptar a sus necesidades particulares; pues muchas veces las actividades que se piensan llevar a cabo no se puede seguir al pie de la letra, así que ten paciencia, relájate y disfruta el momento.

En lo que respecta al contexto actual, elige vuelos y hospedaje con políticas flexibles, así podrás tener mayor tranquilidad al momento de tu compra y de ser necesario, realizar algún cambio en el itinerario.

- Lleva su documentación y conoce los requisitos Covid-19: No olvides llevar contigo su documentación como su cartilla médica e identificación del pequeño, y revisar los protocolos necesarios para visitar el destino que deseas. Despegar cuenta con una plataforma con datos acerca de los requisitos Covid-19 en cada país, de esta forma podrás estar informado antes y durante tu viaje.

- No lleves demasiado equipaje: Muchas veces llevamos cosas que no necesitamos durante el viaje, y que al viajar con niños es importante recordar que entre más libertad de movimiento mejor, por lo que debemos reducir el equipaje a lo mínimo. Claro, lleva uno o dos abrigos extra, pero no más.

Reduce los juguetes a los favoritos, de nuevo; uno o dos, y habla con tus pequeños para que sepan que es su responsabilidad cuidarlos durante el viaje.

- Revisa el clima de tu destino, para llevar la ropa adecuada: El clima es algo que supone especial atención en los viajes durante esta temporada, pues ya sea que huyas del frío o busques destinos donde disfrutar de la nieve, hay que tener en cuenta los cambios de clima y proteger a los pequeños de éstos, por lo que hay que mantener el balance de su temperatura, para ello abrigalos en capas, así será más sencilla la transición entre un clima y otro.

- Considerar una Asistencia de Viaje: Es importante contemplar una asistencia de viaje para contar con el apoyo de expertos en situaciones como: asistencia médica en caso de enfermedad o accidente, localización de equipaje, acompañamiento de menores, etc; y así sentirte tranquilo y seguro al viajar con niños.

"La seguridad y la salud de los niños en los viajes es muy importante, por eso, como adultos debemos tener ciertas consideraciones en nuestra planeación para que ellos solo se preocupen por jugar y disfrutar de la experiencia, y a su vez logremos sentirnos tranquilos de que el viaje será un gran recuerdo familiar.", indicó Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar en México.

Con información de Despegar

