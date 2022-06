6 datos para conocer y usar CBX, el puente que conecta Tijuana con San Diego

¿Viajas a la zona sur de California? Si viajas por tierra quizá quieras probar usar el CBX, un puente transfronterizo que ofrece facilidades de viaje. Aquí algunos datos que te ayudarán a conocerlo.

1. Es un puente transfronterizo

En CBX significa Cross Border Xpress (cruce fronterizo exprés), y es un puente que conecta a las ciudades de Tijuana y San Diego. A diferencia de los demás cruces fronterizos, a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, este es un cruce rápido que además brinda comodidad, seguridad, y eficiencia.

Aquí, con tu pasaporte y visa vigentes, pase de abordar, boleto de CBX en mano y certificado de vacunación con dosis completa, estarás en los Estados Unidos.

2. Es como un viaje nacional

Una de las enormes ventajas de CBX es que puedes planear tu viaje como uno nacional, pero con la oportunidad de visitar ciudades más allá de nuestras fronteras. Al no tomar un vuelo internacional a San Diego o Los Ángeles, ahorrarás volando a Tijuana. Además, al llegar al Aeropuerto de Tijuana, en México, no tendrás que hacerlo con tres horas de anticipación -como ocurre con los vuelos internacionales- sino sólo con dos, dependiendo de factores externos. No olvides consultar los diversos requerimientos de cruce antes de llevar a cabo tu viaje sin contratiempos, ingresando a: www.crossborderxpress.com.

3. Cuenta con servicios para complementar tu viaje

Al llegar a las instalaciones de CBX en Tijuana, tendrás tres opciones. La primera: ya habrás hecho el pago de tus boletos de CBX junto con tu boleto de avión (con el código TJX, en lugar de TIJ) en cualquiera de las aerolíneas nacionales con las que CBX colabora, y que vuelan a Tijuana. También podrás adquirir tus boletos de CBX directamente en los mostradores o quioscos en el propio aeropuerto o, si lo prefieres, podrás comprarlos a través de la aplicación CBX, disponible para descargar gratis en Google Play y App Store, o bien en www.crossborderxpress.com.

Además, una vez “del otro lado”, podrás rentar un auto en la terminal de llegadas de CBX en San Diego con cualquiera de las arrendadoras que ahí ofrecen sus servicios, para así, dar inicio a tu aventura por California.

4. El sur de California a tu alcance

Llegar a San Diego a través del CBX es rápido, cómodo y seguro, esto te permitirá optimizar tus tiempos y pensar en una verdadera escapada de fin de semana. Así, podrás visitar el sur de California, irte de compras a los mejores centros comerciales, escaparte a San Diego, Coronado, Old Town, Seaport Village, La Jolla o, si estás con ánimo más aventurero, irte a Los Ángeles y disfrutar su variada oferta de parques, museos y parques temáticos.

5. No necesitas prueba de Covid

Todos sabemos que uno de los requerimientos para acceder a los Estados Unidos vía aérea es y ha sido contar -además de tu pasaporte y visa vigentes- con esquema de vacunación completa contra COVID 19 y con una prueba de antígenos. Sin embargo, al acceder por CBX a los Estados Unidos ésta última no te será requerida, por lo que podrás ahorrar su costo para extender tus compras un poquito más o para una cenita en San Diego.

6. CBX tendrá nuevo edificio procesador

Grupo Aeroportuario del Pacífico ha finalizado la construcción del nuevo edificio procesador del aeropuerto de Tijuana. Con este gran logro los pasajeros de CBX podrán disfrutar: nuevas instalaciones con más de 40,000 metros cuadrados, 83% más espacio para procesamiento de pasajeros, diseño e ingeniería de última generación con espacios amplios para mayor comodidad, 52 mostradores de aerolíneas para documentación, así como tecnología de primera categoría para un proceso más ágil.

Con información de CBX y CWW México