8 atracciones y novedades de los parques Disney para disfrutar este verano

El verano llegó y los parques Disney –en Orlando y California– siempre son una gran opción como destino de vacaciones. Pero este 2022 es especialmente bueno para viajar porque hay grandes novedades y nuevas atracciones en los dos parques de Estados Unidos.

Disney World - Orlando

Celebración del 50 aniversario

Las celebraciones mágicas por el 50 aniversario de Walt Disney World iniciaron el 1° de octubre de 2021 pero la fiesta continuará hasta el 1° de abril de 2023.

Durante este tiempo los visitantes disfrutarán de la nueva iluminación EARidiscent; nuevos espectáculos de fuegos artificiales como Enchantment en Magic Kingdom y Harmonious en Epcot; atracciones esperadas como Remy’s Ratatouille Adventure en Epcot y Minnie & Mickey Runaway Railway en Disney’s Hollywood Studios.

Además hay mercancía temática iridiscente, bocadillos decorados con este color y hasta la ropa de Minnie y Mickey Mouse es de gala. No olvides tomarte una foto junto al renovado Castillo de Cenicienta.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Disney siempre se supera y este verano ya puedes disfrutar de la nueva montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ubicada en el vecindario World Discovery de Epcot e inspirada en Guardianes de la Galaxia.

La montaña rusa es totalmente inmersiva y una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo. Desde el momento en el que inicias el viaje estarás inmerso entre imágenes de la galaxia y la música será el complemento perfecto de la experiencia.

Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond!

El parque Disney’s Animal Kingdom estrenó un nuevo espectáculo musical que encantará a los visitantes.

Desde el 13 de junio, las familias ya pueden disfrutar de Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond! en Theatre in the Wild, un show “re imaginado de Finding Nemo: The Musical” y donde aparecen los personajes más entrañables de la película de Pixar.

Presenta una escenografía cuidadosamente pensada y ejecutada con alta tecnología para emular los colores y movimientos de los peces. Las luces LED hacen toda la diferencia al extender visualmente los elementos en el escenario.

Prepárate para entonar canciones como In the Big Blue World y Go with the Flow y disfrutar por 25 minutos a los artistas que manejan los títeres enormes.

Abrazos y fotos con los personajes Disney

Durante la pandemia, una de las principales restricciones en los parques Disney fue que no se podía abrazar a los personajes y tampoco tomarse fotos cercanas a ellos.

Esta medida se ha ido relajando conforme disminuye la gravedad y los casos de Covid-19. Desde el 26 de junio, el personaje Mirabel de Encanto se unirá a Miguel de Coco, Nick y Judy de Zootopia, Max Goof y Moana en los desfiles de la "Disney Adventure Friends Cavalcade".

Desde el 6 de julio, Minnie Mouse se unió a Mickey Mouse en el Town Square Theater para dar abrazos con sus trajes del 50 aniversario y el 10 de julio regresan Peter Pan y Blancanieves a saludar a los visitantes.

Disneyland-California

Finding Nemo Submarine Voyage

La atracción Finding Nemo Submarine Voyage reabrirá en el parque Disneyland el 25 de julio. La decoración se renovó con colores vibrantes y nuevos personajes, como el pulpo Hank de Buscando a Dory.

Bibbidi Bobbidi Boutique

A partir del 25 de agosto, los visitantes más pequeños de Disneyland podrán transformarse en princesas y príncipes en Bibbidi Bobbidi Boutique. En este lugar, los niños pueden convertirse en sus personajes favoritos con cambios de peinado, ropa, zapatos y accesorios.

Acceso anticipado para huéspedes de hoteles

Quienes se hospeden en los hoteles de Disneyland Resort a partir del 8 de agosto de 2022 podrán disfrutar del beneficio de “entrada anticipada”. Tendrán 30 minutos antes de la apertura de Disneyland y Disney California Adventure para disfrutar, antes que nadie, de atracciones selectas, restaurantes y tiendas.

Durante el verano también habrá fiestas de piscina en los hoteles.

Espectáculos nocturnos en Disneyland

Cada noche del verano, los turistas cerrarán su día en Disneyland con el espectáculo de fuegos artificiales Disneyland Forever. Prepárate para los “efectos pirotécnicos destellantes, proyecciones envolventes y efectos especiales sorprendentes que llevan a los visitantes por un viaje fascinante e impresionante”.