8 lugares de California para ver los hermosos colores de otoño

¿Sientes ese airecito fresco diferente y una luz especial por las tardes? El otoño ha llegado con su agradable temperatura y con sus tonos inigualables.

En esta época los paseos en el “Estado Dorado” se antojan con un termo de algo humeante con especias de calabaza y tomando la carretera, tal vez visitar un parque estatal para ver robles, álamos, cornejos y sauces envueltos en sus abrigos de color caramelo.

¿Cuál es la mejor época del año para presenciar este esplendor otoñal?

Eso depende de muchos factores: el tipo de árbol, la región y la elevación, por nombrar algunos. Pero los sitios web como California Fall Color y Fall Color Report en el condado de Mono, proporcionan información del follaje en tiempo real.

Te compartimos a continuación ocho puntos de observación de este espectáculo de color, hay que tomar en cuenta que, una sola tormenta o una ola de frío puede intervenir en el cambio de panorama.

Para observar las hojas de manera óptima sin las multitudes del fin de semana, planifica un viaje a mitad de semana.

Sur de California Julian, San Diego County

En Julian, el otoño es la temporada tanto para comer tarta de manzana como para mirar las hojas. Prueba los dulces de manzana caseros de la ciudad, luego observa cómo los robles negros hacen su truco de cambiar de color en el lago Cuyamaca en Cuyamaca Rancho State Park.

Un viaje panorámico de 45 minutos conduce al Palomar Mountain State Park donde puedes caminar y admirar los helechos y los robles frondosos en Thunder Ridge y Chimney Flat Loop. O bien, recorre el sendero Five Oaks Trail en Volcan Mountain Wilderness Preserve, hogar de algunos de los robles negros más grandes y antiguos del condado de San Diego. La mejor temporada otoñal: De principios a mediados de noviembre.

Temecula Valley y Murrieta, Riverside County

En la región vinícola del sur de California, las hojas coloridas se adhieren a las vides retorcidas después de la cosecha, lo que hace que la magia del otoño dure hasta bien entrado noviembre. Saborea cosechas y viñedos adornados con colores otoñales mientras pasas por 19 bodegas en Rancho California Road y 10 más en De Portola Road. En la vecina Murrieta, pedalee en bicicleta de montaña o camina por los bosques de robles de Cole Canyon y la pradera de Sylvan Meadows.

Al final del día, cierra con broche de oro en una cena en alguna terraza con con temática otoñal en Old Town Temecula. La mejor temporada otoñal: finales de noviembre a principios de diciembre.

Oak Glen, San Bernardino County

En este enclave rural en las estribaciones de la montaña San Bernardino, el otoño reclama su lugar en los robles dorados que marcan las laderas y las calabazas anaranjadas que salpican Riley’s Farm. En Oak Glen Preserve,de Wildlands Conservancy, un circuito de 2.4 millas conduce desde la sede del parque cuesta abajo a través de los huertos de manzanas del centenario Los Rios Rancho,, la granja de manzanas más grande del sur de California. Temporada alta típica: de mediados de octubre a principios de noviembre

Santa Maria Valley, Santa Barbara County

El sur del condado de Santa Barbara es conocido por las palmeras y las playas de arena, pero el norte de Santa Bárbara, también conocido como el Valle de Santa María, es conocido por los sabrosos Pinot Noir, Syrah y Chardonnay. Conduce por Foxen Canyon Wine Trail para ver los viñedos pastoriles que muestran sus atuendos otoñales. Súbete a la bicicleta y recorre 14 millas de cañón boscoso en Tepusquet Road, un desvío de un solo carril cerca de Byron Winery. O conduce hasta el lago Oso Flaco de Guadalupe para ver los sauces dorados del arroyo y camina por el sendero sobre el tranquilo lago (no olvides los binoculares para observar aves). La mejor temporada otoñal: desde agosto hasta mediados de octubre.

Norte de California Bishop a Bridgeport, Inyo y Mono Counties

Los observadores de hojas expertos nunca se pierden un viaje por carretera en la US 395 para ver el follaje otoñal de la Sierra Oriental. Admira el espectáculo de álamos entre Bishop y Bridgeport viajando lateralmente hacia el oeste por las principales carreteras que se dirigen a las montañas: la autopista 168 de Bishop a Sabrina and South Lakes, el June Lake Loop (autopista 158) pasando por los lagos Silver y Grant, y Lundy Lake Road siete millas al norte de Lee Vining. O mantente hacia el norte en la US 395 para ver los álamos que brillan como vidrieras en Conway Summit, o maneja por Twin Lakes. El Mono County Fall Color Report ofrece actualizaciones semanales sobre dónde se ven mejor los colores de otoño. La mejor temporada otoñal: de mediados de septiembre a octubre

Sonora to Sonora Pass, Tuolumne County

Cada otoño, los bosques de álamos de la Highway 108 presentan un deslumbrante espectáculo de colores. Comienza el viaje en Sonora con una caminata por Dragoon Gulch Trail,, disfrutando de las vistas de las coloridas colinas de Gold Country. Luego dirígete hacia el este por la autopista 108, subiendo la pendiente pasando el Pinecrest Lake. Haz una pausa en Donnell Vista para admirar las crestas volcánicas adornadas con amarillos y naranjas ardientes, luego visita Kennedy Meadows Resort para saludar a los caballos o recarga energías con una hamburguesa antes de ascender otras 10 millas hasta Sonora Pass. A medida que desciendes por el lado este, el espectáculo de los álamos es casi continuo. La mejor temporada otoñal: desde principios de septiembre hasta octubre.

Hope Valley, Alpine County

Al sur del lago Tahoe, las densas arboledas de álamos de Hope Valley ofrecen exhibiciones de dorados brillantes, naranjas opulentos y rojos esplendorosos que casi detienen el tráfico. Empieza tu viaje desde el oeste en la autopista 88 en Jackson o Pioneer, luego sigue cuesta arriba hasta llegar a Carson Pass, un fuerte descenso te sumerge en Hope Valley, donde te detendrá cada cuarto de milla para tomar otra foto. Los álamos bordean ambos lados de la carretera, pero se encuentran puestos especialmente llamativos cerca de Red Lake y Wylder Hope Valley Resort. Para disfrutar aún más de la gloria de los álamos, haz un viaje lateral hacia el norte por la autopista 89 sobre Luther Pass hacia Meyers y South Lake Tahoe. Hermosas arboledas muestran sus colores todo el camino hacia el norte hasta Emerald Bay. La mejor temporada otoñal: de mediados de octubre a mediados de noviembre

Nevada City y Grass Valley, Nevada County

Camina por Nevada Street en la ciudad de Nevada para ver los arces azucareros centenarios y los liquidámbares americanos (liquidambars) que se vuelven rojos como un semáforo brillante. Plantados por mineros de la fiebre del oro a mediados del siglo XIX, estos campeones del follaje de otoño combinan bien con los edificios victorianos que bordean el distrito histórico de la ciudad. Explora el centro de la ciudad, luego camina por el llano Cascade Canal Trail, a la sombra de cornejos de tonos rojos y abetos de Douglas de color verde oscuro.

En el cercano Grass Valley, pasea por Empire Mine State Historic Park, donde las coloridas hojas de los liquidámbares ornamentales, los arces plateados y los arces azucareros acentúan el oro más sutil de los robles negros nativos. Camina por cualquiera de los senderos que comienzan en Gold Hill Drive Trailhead para ver los árboles luciendo sus colores otoñales. La mejor temporada otoñal: de mediados de octubre a mediados de noviembre.

La información es cortesía de Visit California