9 consejos para acelerar tu paso por seguridad en el aeropuerto

El paso por un aeropuerto de Estados Unidos puede convertirse en un dolor de cabeza para los viajeros, especialmente cuando tienen problemas en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Para que tu paso por seguridad sea más rápido y alcances tu vuelo, puedes aplicar estos consejos.

Una fila corta no siempre es garantía de que avanzarás más rápido. Si tienes prisa, viajas por Thanksgiving o Navidad, prefiere las filas que tienen más adultos y evita aquellas con familias, pues los pequeños pueden tardar más desatarse los zapatos y los padres tienen que lidiar con pasar todas las maletas por la banda y eso puede demorarte.

Saca tu pase de abordar, pasaporte o visa para que el oficial lo revise cuando llegues ante él. No saber dónde guardaste tus documentos y “perderlos por un instante” te restará tiempo y te pondrá más nervioso ante el agente de la TSA.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.

Para verificar que no rebasas el límite permitido, en algunos aeropuertos te piden guardar tus líquidos en una bolsa que ellos te proporcionan. Ésta deberá cerrar completamente, por lo que es muy importante que tus envases también sean iguales o menores a 100 ml aunque no los llenes completamente. Los de capacidad superior no pueden ingresar aún si el contenido es menor.

No respetar esta regla es una de las principales razones por las que te piden abrir tu maleta.

Evita que un oficial revise tu maleta de mano y no guardes objetos prohibidos en ella, tales como objetos punzocortantes, pistolas de pernos o clavos, herramientas de trabajo grandes y con puntas filosas, bates de béisbol o artefactos explosivos.

There’s something hairy about this dagger. All knives, even those that double as a brush handle, need to be in checked bags. Items like this create bag checks for our officers. These bag checks slow down the screening process for everyone. Any questions? @AskTSA here on Twitter. pic.twitter.com/vbX6qKHi1a