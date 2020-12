9 datos sorprendentes del Madison Square Garden de NY

Una de las múltiples joyas turísticas que tiene Nueva York es el Madison Square Garden ubicado en el distrito de Manhattan, entre las séptima y octava avenidas de las calles 31 y 33.

Se trata de la arena multiusos más famosa del mundo por su ubicación y por albergar impresionantes eventos de talla internacional de diferentes índoles, desde deportivos, hasta musicales y de exhibición.

¿Qué hace que el Madison Square Garden sea tan especial?

La razón principal de su fama y aprecio en la industria del entretenimiento se debe a que cuenta con un prestigio y basta historia de eventos organizados en su interior desde que el complejo se completó en 1968 hasta la fecha.

A continuación te dejamos con nueve datos para conocer la arena y su importancia actual.

1. ¿Cuándo se construyó el MSG?

El MSG se inauguró el 11 de febrero de 1968, pero su construcción se remonta a la década de 1870.

2. ¿Cuántos Madison Square Garden hay?

Actualmente sólo hay uno, pero antes de esta versión, hubo tres Madison Square Garden en Nueva York que estuvieron abiertos al público para eventos musicales y de deportes.

El primero se construyó y abrió en 1871 con un hipódromo, una pista de ciclismo, escenarios para combates como box y áreas para espectáculos circenses; el segundo se inauguró en 1890 en el mismo lugar que el primero, pero con una enorme torre de 32 pisos y el tercero abrió en 1925 con espectáculos estrella como los juegos de hockey, baloncesto y boxeo.

Casi 40 años después se abrió la versión actual, según apunta el sitio oficial de la arena.

3. ¿Cuál es el origen de su nombre?

La arena fue nombrada como Madison Square Garden desde sus primeros conceptos debido a su ubicación cerca del Madison Square Park.

4. ¿Qué tan grande es el Madison Square Garden?

El actual MSG mide 820 mil pies cuadrados, casi 76 mil 180 metros cuadrados. Su capacidad depende del evento que acune. Para los juegos de baloncesto se recibe hasta 19 mil 812 personas; hockey 18 mil 500; conciertos 20 mil, exhibiciones de boxeo 20 mil 789 y teatro 5 mil 600. En total tiene 20 mil 789 asientos.

5. Principales eventos en la actualidad en el MSG

Es el estadio oficial de los equipos de la NBA Knicks de NY y los Rangers. Además de sus presentaciones, el recinto recibe en años convencionales presentaciones musicales de artistas internacionales, exhibiciones de boxeo profesional y lucha libre, principalmente.

6. ¿Quién ha vendido más rápidamente las entradas al Madison Square Garden?

De acuerdo con NY Facts, Justin Bieber mantiene el récord de ventas más rápidas en el Madison. Dos de sus presentaciones en la arena durante la gira Believe 2012 se agotaron en 30 segundos. Taylor Swift impuso su propio récord en 2009 cuando vendió todas las localidades en un minuto.

7. MSG: Un centro de beneficencia

El lugar ha tenido alguno de los conciertos benéficos más grandes de la historia.

Después de los atentados en NY, se realizó The Concert For New York City para reunir fondos y ayudar a los afectados de los desastres.

También recibió un evento musical para beneficencia de los damnificados de los huracanes Katrina y Sandy con una recaudación de casi $50 millones de dólares para cada causa.

8. Tuvo a cada Beatle por separado

Los cuatro Beatles se han presentado en solitario en la arena, pero nunca actuaron en conjunto.

La penúltima presentación de John Lennon, antes de su muerte, fue en el MSG cuando fue invitado por Elton John en noviembre de 1974.

9. ¿Qué artistas han tocado más veces en el MSG?

En toda la historia de la arena han pasado un sinfín de celebridades, pero pocos han sido los afortunados de hacer historia en sus escenarios.

Billy Joel es el cantante que más veces se ha presentado, con 65 conciertos, le sigue Elton John con 64 y The Grateful Dead con 52.

