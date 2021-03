9 experiencias para celebrar el Día de la Tierra en Disney World

Mientras que los parques temáticos de Disney celebran a todos los seres vivientes todos los días, durante la Celebración del Día de la Tierra hay una oportunidad adicional para que los visitantes del parque temático Disney's Animal Kingdom se conecten con la magia de la naturaleza a través de actividades diseñadas para educar e inspirar a toda la familia.

Del 18 al 24 de abril, Disney's Animal Kingdom albergará experiencias de tiempo limitado que incluyen presentaciones únicas de personajes de Disney, divertidas oportunidades de aprendizaje, mercancía especializada, comida y bebida temáticas, una nueva actividad de Wilderness Explorer y más.

1) The Animation Experience en Conservation Station muestra cómo los artistas de Disney dan vida a personajes favoritos mediante el uso de animales como inspiración. Para la celebración del Día de la Tierra y el mes de abril, los visitantes pueden aprender a dibujar personajes – incluyendo Dumbo, Terk, Squirt, Shere Kahn, Simba y Scar – cuyos homólogos de la vida real representan historias increíbles de trabajo de conservación en todo el mundo.

2) Echa un vistazo a algunos personajes especiales que se unirán a otros amigos favoritos de Disney en Discovery River Character Cruises.

3) Saborea la muestra gastronómica alrededor del parque con temática del Día de la Tierra, incluyendo una selección de cupcakes especiales por tiempo limitado: el Creature Comfort’s

Honey Bee Cupcake, el Flamingo Cupcake sabor fresa en Flame Tree Barbecue, o el Sea Turtle Graham Cracker Cupcake. Las bebidas especiales incluyen The Red Crowned Crane, una Coca-Cola congelada con Coca-Cola Cherry y algodón de azúcar sabor fresa.

Si eres adulto, agrega un poco de sabor con Captain Morgan Rum. Asegúrate de probar estas golosinas lo más pronto posible ya que estarán disponibles por tiempo limitado.

4) Atrévete a llevar a cabo una serie de desafíos autoguiados con temática de la naturaleza y gana una insignia especial de Wilderness Explorer con temática del Día de la Tierra.

5) Busca el pin de edición limitada de Te Fiti Moana en conmemoración al Día de la Tierra. Los visitantes también pueden apoyar al Disney Conservation Fund al comprar un adorable peluche

inspirado en especies que llaman hogar a Disney's Animal Kingdom; o echar un vistazo a las botellas de agua ecológicas, vasos y bolsas reutilizables que promueven la sustentabilidad en

Island Mercantile.

6) Cada vez que visites el parque, maravíllate con animales únicos y conoce a los recién llegados. Recientemente, el parque dio la bienvenida a Ranger, y podrás ver a la cría de cinco meses de edad y su familia de rinocerontes durante un viaje a bordo del Kilimanjaro Safaris. Mientras estás de safari, también estáte atento para ver a las 2 jirafas Masai que nacieron hace unos meses, y cabras enanas nigerianas juguetonas que pasan el rato en el puesto de mando del guardia.

7) Disney PhotoPass Service captura recuerdos mágicos con fondos especiales del Día de la Tierra en el parque y Magic Shots, incluyendo una nueva oportunidad fotográfica. Además, los protectores de pantalla del Día de la Tierra y los fondos para Zoom se pueden descargar desde la galería de My Disney Experience PhotoPass.

8) A partir del 2 de abril, observa cómo los artesanos transforman 40 toneladas de arena en una escultura detallada que celebra los "Secretos de las Ballenas" de National Geographic, una serie original que se transmitirá en Disney+ el Día de la Tierra. La intrincada obra maestra esculpida se ubicará en el escenario de Discovery Island hasta el 30 de abril.

9) Para obtener más información sobre cómo Disney cuida a los animales y ayuda a proteger a las especies silvestres, visita DisneyAnimals.com, echa un vistazo a "Magic of Disney's Animal

Kingdom", ya disponible en Disney+, Disney Park Wild Sights, una miniserie exclusiva de la aplicación My Disney Experience, o sigue las páginas de Disney's Animals, Science and Environment Instagram (@DrMarkAtDisney) y Facebook (@DisneyASE).

Con información de Disney World Latino y ADNova.