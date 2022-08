Actividades para vivir el Halloween 2022 en Magic Kingdom de Disney

Halloween es una de las fechas más especiales para vivir en los parques temáticos y los visitantes de Walt Disney World en Orlando, Florida, ya pueden disfrutar de esta decoración en Main Street y otras ubicaciones del parque Magic Kingdom.

Disney World inició los festejos de Halloween con el evento Mickey's Not-So-Scary Halloween Party donde turistas de todas las edades pueden disfrutar de espectáculos, actividades y mercancía temática en 37 noches seleccionadas desde el 12 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2022.

Los días que tendrá lugar esta fiesta de Mickey a partir de las 7:00 pm y hasta medianoche son:

Agosto: 12, 16, 19, 23, 26, 30

Septiembre: 2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30

Octubre: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31

“Como parte de este evento de capacidad limitada, los asistentes a la Fiesta de Halloween de Mickey's Not-So-Scary encontrarán entretenimiento exclusivo del evento, villanos notorios de Disney, artículos de menú terriblemente deliciosos y más”, anotan en su blog.

Actividades para vivir el Halloween 2022 en Walt Disney World

- Prepárate para ver al jinete sin cabeza a bordo de su corcel fantasmal en Main Street EU.

- Hay un desfile de carrozas con los villanos de Disney y decoración alusiva.

-”Durante la Fiesta de Halloween de Mickey's Not-So-Scary, los invitados pueden ir a pedir dulces M&M'S, SKITTLES, SNICKERS y otros favoritos de Halloween en lugares de Magic Kingdom Park. Y como novedad este año, los invitados también recibirán una bolsa reutilizable de truco o trato con un recuerdo de la celebración del 50 aniversario y un diseño de Halloween”, comparten.

-Las hermanas Sanderson darán el espectáculo teatral "Hocus Pocus Villain Spelltacular" en el Castillo de Cenicienta.

-Podrás tomarte fotografías con tus personajes favoritos de Disney.

-Las atracciones Space Mountain, Mad Tea Party, Pirates of the Caribbean y Monsters, Inc. Laugh Floor serán decoradas con motivos de Halloween.

-El personaje de Jack Skellington será el anfitrión de Disney's Not-So-Spooky Spectacular.

-La fiesta tendrá un espectáculo nocturno con proyecciones, efectos especiales, fuegos artificiales, música y personajes Disney. Será sobre el Castillo de Cenicienta a partir de las 10:15 p. m.

“Durante una muestra de fuegos artificiales espeluznantemente divertida, Mickey, Minnie, Donald y Goofy son secuestrados y llevados a una misteriosa casa embrujada donde se encontrarán con esqueletos bailarines, fantasmas que bailan el vals ¡y algunos villanos de Disney!”, dice Disney World sobre el espectáculo.

- El menú de los restaurantes y locales estará especialmente inspirado en los sabores del otoño, así que se espera que la calabaza sea protagonista de muchos postres y platillos salados.

- Por el 50 aniversario de Walt Disney Resort, los invitados también recibirán una impresión conmemorativa de la celebración del 50 aniversario.

¿Cómo entrar a Mickey's Not-So-Scary Halloween Party?

Este evento requiere de un boleto especial. Los precios de los boletos oscilarán entre $109 y $199 dólares.

Puedes ir disfrazado, siempre y cuando tu atuendo cumpla los lineamientos en este enlace.