La principal competencia de automovilismo internacional, y la más prestigiosa de deportes de motor, llega este fin de semana a Miami por segundo año consecutivo, se trata de la quinta carrera de la Fórmula 1 en su temporada 23, que, desde este viernes 5 de mayo, hasta el domingo 7 del mismo mes, cautivará a los espectadores.

Luego de iniciar la temporada 23 en Bahrein, la competencia llega al destino con mayor diversión, fiestas y atracciones para el público, Miami y Miami Beach, antes de que culmine en Abu Dhabi. El evento tendrá lugar en Hard Rock Stadium, una pista de más de 5 kilómetros de última generación ubicada en Miami Gardens y que cuenta con 19 curvas, 3 rectas que pasan por una playa, un puerto deportivo, palmeras, 11 tribunas e innumerables zonas de aficionados.

A diferencia de otras carreras de autos, la F1 se diferencia por los tipos de autos que corren, así como los escenarios que rodean la competencia, pues se contará con carpas de hospitalidad, algunas celebridades, fiestas de fin de semana, y por supuesto, los mejores conductores del mundo como Max Verstappen, Lando Norris, el siete veces campeón, Lewis Hamilton y, por supuesto, Sergio “Checo” Pérez el piloto mexicano.

El evento iniciará con la práctica de los pilotos en el Autódromo Internacional de Miami, que rodea el Hard Rock Stadium. El sábado se realizarán prácticas y la calificación, para que, finalmente, el domingo se lleve a cabo la carrera principal y las fiestas más grandes de este magnífico evento.

Se estima que los autos puedan alcanzar una velocidad máxima de más de 320 kilómetros por hora alrededor del Autódromo Internacional de Miami, lo que se traduce en un gran espectáculo para los asistentes. Ya que los lugares para la carrera del año pasado se agotaron rápidamente, este 2023 la capacidad aumentó a 56 mil asientos, incluyendo 3 mil nuevos en la tribuna, 61 nuevas suites de hospitalidad y dos nuevos clubes de lujo: The Vista at Turn 1 y The Boathouse at MIA Marina.

En esta ocasión, también se agregó un nuevo Campus Pass de admisión general de tres días, que permite a los titulares ver la acción desde varias áreas al costado de la pista, entre las ocho tribunas ubicadas a lo largo de la pista, los asientos en la línea de salida y meta que ofrecen algunas de las mejores vistas. A su vez, la tribuna de la curva 18 se encuentra justo en los pits y ofrecerá vistas de tres curvas a lo largo del tramo más concurrido del campo.

Los visitantes de este año también podrán disfrutar de una nueva tribuna familiar a lo largo de la recta sur, entre las curvas 10 y 11, para aquellos que buscan una experiencia amigable para los niños.