De acuerdo con las Naciones Unidas, las emisiones de carbono de las plantas de energía contribuyen considerablemente al calentamiento del planeta y contaminan el aire que respiramos, por lo que prevé que para cada año comprendido entre 2022 y 2026, la temperatura media anual será entre 1.1°C y 1.7°C superior a los niveles normales.

En el marco del Día de la Tierra, el próximo 22 de abril, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) nos comparte cinco de las acciones que realiza a favor de la sostenibilidad de este destino, así como los proyectos que la localidad ha implementado con el fin de contribuir a la construcción de un mundo más verde.

Hoteles más verdes

Los hoteles de la ciudad han comenzado una importante transformación desde hace tiempo, no sólo en su infraestructura, sino también en sus prácticas del día a día. Entre estos cambios se ha vuelto más común encontrar propiedades que operan por completo con energía renovable, utilizan calentadores de agua sin tanque y así evitan el desperdicio de energía reduciendo su huella de carbono.

La iluminación LED modernizada también gana cada día mayor terreno, así como los grifos y duchas de agua de bajo flujo. El reciclaje ha tomado un gran impulso al igual que los productos que se consumen, buscando que estos sean orgánicos, ecológicos y sin emplear plásticos de un sólo uso.

Turismo de Eco Aventura

El término “Turismo de Eco aventura” está teniendo una fuerza importante en Miami, debido a que ofrece muchas oportunidades para una interacción responsable con la naturaleza. El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Miami ofrece Tours de Eco aventura alrededor de los ecosistemas incomparables de la región, desde paseos en kayak al amanecer o al atardecer, esnórquel y piragüismo hasta recorridos en bicicleta y caminatas.

También ponen a disposición de los turistas un importante programa de concientización sobre las tortugas marinas en el verano, donde los entusiastas de la vida silvestre pueden aprender sobre estas criaturas fascinantes y vulnerables, ayudando a las crías mientras se embarcan en su emocionante viaje hacia las profundidades del océano.

Reuniones y eventos verdes

GMCVB ha implementado varias iniciativas ecológicas y cambios estructurales para ser más consciente del medio ambiente, por lo que le otorgaron la calificación de plata certificada por LEED. También creó un comité de sustentabilidad para supervisar esfuerzos similares en el futuro, y una renovación reciente de 620 millones de dólares ha asegurado que el consumo de energía y agua se reduzca gracias a elementos como accesorios de agua de flujo reducido en los baños y focos.

Aunado a ello, GMCVB lleva a cabo programas como The Underline , Clean This Beach Up , Clean Miami Beach , Debris Free Oceans , y Wild Voice, entre muchos otros, donde se comparten diferentes eventos de limpieza en Miami y el resto del país. También cuenta con el Centro de la Naturaleza Marjory Stoneman Douglas Biscayne, el Parque estatal Bill Baggs Cape Florida y el Santuario Parche del Cielo.

Un movimiento local

Por su parte, el gobierno de Miami y Miami Beach trabaja arduamente para garantizar que el paraíso que los caracteriza se mantenga durante los próximos años, por lo cual instauró la Iniciativa GreenPrint, una colaboración entre el personal gubernamental, grupos comunitarios, empresarios, residentes y líderes académicos que buscan reducir significativamente la huella de carbono en la región. El plan responde al Programa Nacional de Condados Frescos de Estados Unidos, que implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 80% de los niveles de 2008 para 2050. Además de lograr que el 100 % de la energía de Florida provenga de fuentes renovables, con cero emisiones netas de carbono para ese mismo año.

Además, el condado de Miami se asoció recientemente con Florida Power & Light (FPL) para instalar la primera matriz flotante de paneles solares del país en 2020. Ubicados en Blue Lagoon, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, los más de 400 paneles generan 160 kilovatios de energía. En los últimos años, la ciudad ha creado más de 30 millas de carriles para bicicletas, como parte de un plan de movilidad para ciclistas y peatones para las áreas urbanas de Overtown y Wynwood.

Jardín de Hierbas y Vegetales

Impulsar prácticas sostenibles y capacitar a los colaboradores sobre jardinería y actividades sostenibles es de suma importancia. Muestra de ello, es la colaboración entre el personal de Sodexo Live, proveedor exclusivo de alimentos y bebidas de GMCVB, y Back-of-House, quienes trabajaron en conjunto para crear el Jardín de Hierbas y Vegetales, el cual se ubica junto a Rum Room y Venu en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

Este lugar también cuenta con la instalación de lámparas solares en la cerca que rodea el jardín y ocupa una extensión de 58.5 m2, que consisten en tierra orgánica mezclada con composta realizada en el programa de GMCVB que enseña a las personas cómo sembrar zanahorias, lechugas, cebollas, tomates y pimientos.

Es así como el hogar de los parques nacionales de Everglades y Biscayne, además de otras atracciones ecológicas, el Gran Miami y Miami Beach es verde por naturaleza. Si a esto le unimos una amplia oferta de restaurantes, hoteles y locales de ocio con enfoque sostenible, se obtiene la receta perfecta para una aventura respetuosa con el medio ambiente.